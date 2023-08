Expo “mers & coraux”, la partie visible de l’iceberg

TAHITI, le 13 août 2023 - L’association Tama no te Tairoto, fondée par trois amis en 2021, mène différents projets. Le principal reste, encore aujourd’hui, la ponte des coraux de l’espèce Porites rus. Un calendrier de ces pontes vient d’ailleurs de sortir. Mais ce n’est pas la seule action de l’association. Une exposition de photographies et aquarelles, actuellement en cours à la Brasserie Hoa, est l’occasion d’en savoir plus.



Ce mois d’août, une nouvelle exposition est organisée à la Brasserie Hoa. Il s’agit de photographies et d’aquarelles sur le thème des mers et coraux. Les aquarelles sont signées CMoana, les photographies : Matangi Moeroa, Anne-Laure Vie, Philippe-Alexandre Pelletier et Vetea Liao. Tous se sont rencontrés dans le cadre du concours de photos organisé par l’IRCP en 2022, où l’un de leurs clichés avait été sélectionné.

Les photographies exposées, toutes prises en Polynésie, ont servi à illustrer le calendrier des pontes de l’espèce de coraux Porites rus conçu par l’association Tama no Te Tairoto. Elles ont été présentées avec le calendrier pour la toute première fois le 1er juin à l’InterContinental de Tahiti lors de la journée mondiale des récifs. Les clichés sont des tirages numérotés mis à la vente au profit de l’association.



Porites rus, la star



Tama no te Tairoto (les enfants du lagon) est née en en novembre 2021, fondée par trois amis : Vetea Liao, Anne-Marie Trinh et Marguerite Taiaru. L’objectif ? “ Acquérir plus de connaissances sur le lagon via la science participative ”, répond Vetea Liao. La science participative invite les personnes non scientifiques : les amateurs, citoyens et curieux à faire des observations et à les consigner sur un thème donné.



“ Notre sujet phare, ce sont les pontes des coraux de l’espèce Porites rus ”, indique Vetea Liao. Cette espèce a ceci de particulier que sa ponte est synchronisée, elle a lieu en même temps en différents lieux géographiques. Elle est également prédictible “à la minute près”. Elle a déjà été observée autour de 14 îles polynésiennes, entre novembre et avril.



“ Nous aimerions, pour aller plus loin, mettre en place une appli pour enregistrer les observations concernant ce corail dans un premier temps, puis toutes les espèces de poissons, rori, crustacés… ”, annonce Vetea Liao. Il aimerait que les connaissances servent à une meilleure protection du milieu. Par exemple, dans le cas de Porites rus et de sa reproduction synchronisée et prédictible, pourquoi ne pas interdire officiellement les travaux maritimes les jours de ponte ?





Implication et sensibilisation



La science participative permet au passage de sensibiliser le public. Dans cette optique, en plus, les membres de l’association Tama no te Tairoto postent une fois par semaine de la documentation sur un animal du lagon en particulier.



L’association, par ailleurs, commence l’inventaire de la biodiversité des Aires marines éducatives. Cette initiative a eu lieu une fois, mais Tama no te Tairoto espère pouvoir la pérenniser. Enfin, d’autres projets sont en cours de réflexion comme le mariage de son calendrier des pontes de Porites rus et le calendrier lunaire pour la pêche et l’agriculture (Tarena).





Le corail, animal ou végétal ?



Les coraux sont en fait des petits animaux regroupés en colonies. Ils fabriquent un squelette commun qui, selon les espèces, constitue la base fondatrice du récif corallien. Le corail abrite des zooxanthelles, des algues unicellulaires. L’animal et l’algue vivent en symbiose, cela signifie qu’ils vivent en association, ils se rendent des services qui sont, dans le cas du corail, mutuels. Les algues captent les rayons du soleil et, par l’intermédiaire de la photosynthèse, fournissent de l’oxygène et des nutriments aux animaux. Elles leur donnent leurs couleurs pour protéger le squelette qui serait blanc sans cela. Les animaux se débarrassent du dioxyde de carbone des zooxanthelles. Il existe plusieurs types de reproduction chez les coraux. Porites rus a une reproduction sexuée externe, des gamètes (spermatozoïdes et ovules) sont libérés, ils se rencontrent en pleine eau.



Pratique



Exposition de l’association Tama no te Tairoto sur le thème des mers et des coraux. Jusqu’au 2 septembre à la Brasserie Hoa.

Entrée libre.





En savoir plus



FB : Tama No Te Tairoto



