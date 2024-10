Explosions et tirs près des ambassades d'Israël au Danemark et en Suède

Copenhague, Danemark | AFP | mercredi 02/10/2024 - La police danoise a arrêté mercredi trois jeunes Suédois en relation avec la double explosion survenue près de l'ambassade d'Israël au Danemark et son homologue suédoise enquête sur des tirs ayant visé mardi l'ambassade israélienne à Stockholm, sur fond d'extrêmes tensions au Moyen-Orient.



Ces deux incidents, qui n'ont fait aucun blessé, surviennent au lendemain d'une attaque d'envergure de l'Iran contre Israël, qui promet de son côté que Téhéran en paiera "le prix".



Deux explosions se sont produites dans la nuit de mardi à mercredi à "proximité immédiate" de l'ambassade israélienne au Danemark, probablement causées par des jets de grenades, selon la police.



Trois Suédois, âgés de 15 à 20 ans, ont été arrêtés dans cette enquête, a précisé Jens Jespersen, un responsable de la police de Copenhague, au cours d'une conférence de presse.



Le personnel de sécurité de l'ambassade a entendu les détonations vers 03H20 (01H20 GMT).



- Mesures de sécurité pour la communauté juive -



Aucune trace d'explosion n'était visible de l'extérieur du périmètre de sécurité, qui a été levé un peu plus tard dans la journée.



Les services de renseignement danois, PET, suivent "de près" la situation et aident la police dans son enquête.



"Nous dialoguons avec l'ambassade d'Israël au sujet de la sécurité et nous évaluons constamment l'ampleur des mesures de sécurité déjà mises en œuvre dans un certain nombre de lieux de la communauté juive", ont-ils écrit dans un courriel envoyé à l'AFP.



Il est encore trop tôt pour dire s'il y a un lien entre les explosions et l'ambassade, avait dit Jakob Hansen, porte-parole de la police, tôt mercredi.



L'ambassadeur d'Israël au Danemark, David Akov, s'est dit "choqué par l'effroyable incident survenu près de l'ambassade il y a quelques heures", dans un message sur X.



Celle-ci est située dans la banlieue aisée d'Hellerup, au nord de Copenhague, dans un quartier qui compte beaucoup d'autres représentations diplomatiques étrangères.



Les arrestations des trois jeunes Suédois interviennent alors que le Danemark a renforcé les contrôles avec son voisin après une montée de violence entre gangs pendant l'été, des bandes criminelles danoises étant soupçonnées de recruter des Suédois mineurs pour des règlements de compte.



En Suède, l'ambassade a été visée par des coups de feu, qui n'ont pas fait de blessés, mardi vers 18H00 (16H00 GMT).



"Nous avons fait des constatations de tirs à l'ambassade d'Israël mais nous ne voulons pas divulguer exactement les découvertes qui ont été faites car l'enquête est en cours", a déclaré à l'AFP Rebecca Landberg, l'attachée de presse de la police de Stockholm.



- Hausse du nombre des actes antisémites -



Des impacts ont été observés sur le bâtiment, a précisé la police dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour infraction aggravée à la législation sur les armes, mise en danger d'autrui et menaces illégales.



"Je prends très au sérieux les tirs qui ont eu lieu à l'ambassade d'Israël à Stockholm la nuit dernière, ainsi que les événements rapportés de Copenhague ce matin", a réagi le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, auprès de l'agence de presse TT.



Plusieurs incidents s'étaient déjà produits à proximité de l'ambassade d'Israël en Suède depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre 2023.



Les services de renseignement suédois ont affirmé fin mai que l'Iran recrutait des membres des gangs criminels suédois pour se livrer à des "actes de violence" contre Israël, ce que Téhéran a nié.



Les autorités ont également enregistré une hausse du nombre des actes antisémites en Suède depuis le début du conflit dans la bande de Gaza.



En Allemagne, des scènes de joie ont été observées en réaction à l'attaque de missiles iraniens contre Israël. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser s'est dite "profondément préoccupée" par ces manifestations spontanées et a promis une réponse ferme de la police et de la justice.

le Mercredi 2 Octobre 2024 à 06:49 | Lu 105 fois