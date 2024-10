Exercice de sécurité à la centrale de Hao

Hao, le 23 octobre 2024 - Un exercice de sécurité grandeur nature a été organisé mardi matin sur le site de la centrale électrique de Hao en présence de toutes les forces d’intervention de l’atoll.





Sur l’atoll de Hao, s’il y a un site à risque qui nécessite une attention et un contrôle particulier c’est bien celui de la centrale électrique. En effet, situé à l’extérieur des zones d’habitation de l’île ce site industriel de quelques hectares abrite deux entreprises majeures pour la survie et l’économie locale : la centrale thermique EDT-Engie et le dépôt de carburant de la société Petropol. À eux deux, ils stockent environ 100.000 litres de carburant dans les cuves et beaucoup de matériaux sensibles et inflammables. Autant dire que pour l’île, le site représente une vraie poudrière. Régulièrement, les personnels des deux entreprises ainsi que les agents d’intervention s’entrainent pour être en mesure de faire face à toute éventualité. “Le but de ces exercices est d’acquérir des automatismes”, explique Gérard Ferry, le chef d’exploitation de la centrale électrique de Hao. “Sur les 20 ans que j’ai passés ici à la centrale nous n’avons eu que des problèmes en dehors des heures de service, même si les sécurités mises en place en interne sont efficaces, il est important que nous soyons tous près à n’importe quelle éventualité.”



La centrale thermique de Hao comme toutes celles de Polynésie française ne dérogent pas à la règle : elle doit effectuer quatre exercices de sécurité au cours de l’année dont deux de grande ampleur. C’était donc le cas ce mardi matin où le chef d’exploitation de la centrale, Gérard Ferry, a choisi deux scénarios sur les six possibles dans des conditions réelles d’intervention type. Et ce sans en donner les détails aux personnels impliqués lors de cet exercice de sécurité.



Les scénarios



Dès 10 heures la première alerte a été lancée sur le premier scénario qui était un incendie au cours d’un “dépotage” ou transfert de carburant dans l’enceinte de la centrale. Ce sont donc les employés d’EDT qui, selon le protocole, sont intervenus avant de recevoir le secours des pompiers communaux et des pompiers aéroportuaires pour venir à bout du sinistre.





Le deuxième scénario c’est joué juste après avec la simulation d’un ennui technique dans la centrale avec la nécessité de gérer le sauvetage d’un personnel inanimé. Là encore chacun a suivi le protocole d’intervention à la lettre jusqu’à l’évacuation et la prise en charge du blessé.





Un exercice de sécurité qui s’est déroulé pendant une heure, surveillé depuis Tahiti ainsi que par le haut-commissariat. Orchestré par le chef d’exploitation de la centrale électrique, il a permis de fédérer tous les acteurs du dispositif sécuritaire de Hao, à l’instar des pompiers aéroportuaires, des sapeurs-pompiers volontaires communaux, des personnels des entreprises EDT-Engie et Petropol, encadrés par les militaires de la gendarmerie, par les mūto’i et en présence des élus locaux. Une simulation réalisée avec sérieux et professionnalisme de la part de tous pour faire face à un risque certes sous contrôle mais bien réel.



Rédigé par Teraumihi Tane le Mercredi 23 Octobre 2024 à 17:51