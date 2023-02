Exercice de haut vol au large

Tahiti, le 31 janvier 2023 – Un exercice de sauvetage aéro-maritime était organisé, lundi, par le JRCC Tahiti, le Service d'État de l'aviation civile et les Forces armées en Polynésie française avec le concours d'un bâtiment des garde-côtes américains. L'occasion pour l'ensemble des entités impliquées dans ce type de sauvetage de s'entraîner dans des conditions “proches du réel”.



Profitant de la présence d'un bâtiment des garde-côtes américains, le CGC William Hart, au large de Tahiti, le JRCC, le Service d'État de l'aviation civile (SEAC) et les Forces armées en Polynésie française ont organisé, lundi, un exercice de sauvetage aéro-maritime. Le scénario : la tour de contrôle de Faa'a perd le contact avec un avion de tourisme biplace, qui perd de l'altitude. Immédiatement alerté, le JRCC coordonne l'opération en sollicitant le patrouilleur américain, qui a quitté la base navale de Papeete quelques heures auparavant. De son côté, le SEAC aide à établir, grâce aux derniers relevés radio et radar, la trajectoire de l'appareil et la zone probable de l'accident, et le Gardian des Forces armées est engagé pour localiser la zone de l'accident et aider à retrouver les deux personnes qui se trouvaient à bord. Les efforts conjugués sont payants : une personne est retrouvée, hissée sur le bateau pour lui prodiguer les premiers soins puis hélitreuillée par le Dauphin pour être transportée à l'hôpital de Taaone. Bilan de l'opération : une personne retrouvée et un disparu.



Selon un communiqué du haut-commissariat, l'objectif de cet exercice était double : “Permettre au JRCC Tahiti et au SEAC d’éprouver l’organisation mise en œuvre à l’occasion d’un accident aéronautique” et “offrir aux unités impliquées dans la mécanisation de l’exercice, la possibilité de s’entraîner dans des conditions proches du réel”. Le haut-commissariat rappelle également le rôle déterminant du JRCC Tahiti dans les opérations ayant pour origine un accident d’aéronef, “lesquelles représentent plus de 9% de l’ensemble de ses opérations”.