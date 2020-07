Evans Haumani élu, la majorité force le droit à Afareaitu

Expliquez-nous pourquoi la commune a décidé d'élire un tavana délégué à Afareaitu ?

"Il y a eu une note explicative du haut-commissaire. Elle précise qu’il n’y a pas de maire délégué dans le chef-lieu des communes composées de communes associées. On a essayé de se renseigner auprès du haut-commissariat pour en savoir un peu plus. Et on n’a pas eu de certitude sur cette absence de maire délégué. Donc pour le moment les élus ont décidé de mettre en place un maire délégué pour Afareaitu. Juste une précision, nous ne sommes pas la seule commune à élire notre maire délégué dans la commune chef-lieu. On espère avoir plus de précision bientôt du haut-commissariat. Et on leur avait demandé avant de préparer cette délibération. Dans l’incertitude, on a tenu à faire cette élection. Si un recours est déposé, il peut être fait par les électeurs, les conseillers municipaux."

Si cette délibération est annulée, que vont devenir les actes pris par tavana Rebecca Tetuanui ?

"Il y aura une rectification qui sera faite une fois que la décision de justice sera prise. Maintenant on n’est pas dans ce cas-là."