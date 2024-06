Européennes : Eric Minardi "sûr d’être réélu”... en 2027

Tahiti, le 1er juin 2024 - Eric Minardi est 41e sur la liste du Rassemblement National pour les élections européennes du 8 juin. Après deux ans passés à Strasbourg et Bruxelles, il a souhaité ne pas figurer sur “la short list” du RN pour se consacrer à ses affaires en Polynésie. Il est néanmoins “sûr d’être réélu” d’ici trois ans, gageant que le tour de passe-passe qui lui a permis d’accéder au Parlement européen après les dernières élections législatives en 2022, se reproduise en 2027.







“En fait j’avais demandé à Jordan Bardella de ne pas être sur la ‘short list’, parce que j’ai du boulot ici, ma femme vit ici, et ça faisait cinq mois que je n’étais pas rentré”, nous a expliqué d’emblée Eric Minardi, ce vendredi, alors qu’il revenait d’un meeting à Taravao où il a également rencontré quelques tāvana. “J’ai un projet immobilier à Paea qui est important, j’en ai également un à Mahina... Et si on veut faire son boulot convenablement comme je l’ai fait pendant deux ans, il faut vivre à Bruxelles, à Strasbourg”, précise l’eurodéputé qui est membre de la commission des budgets et de celle du développement régional. Il se félicite d’ailleurs d’avoir un “taux de présence exceptionnel” au Parlement européen.



Pour le scrutin du 8 juin, il est donc en 41e position sur la liste du RN menée par Jordan Bardella. Même si le RN est en tête dans les intentions de vote pour ces élections, il ne devrait pas être réélu. Du moins pas dans l’immédiat. Eric Minardi n’écarte en effet pas l’idée de retrouver son siège à la faveur du scénario qui s’est produit en 2022 et qui lui a permis de devenir eurodéputé. Pour rappel, le RN avait obtenu 22 sièges au Parlement européen en 2019. Placé 25ème sur la liste, Eric Minardi n'avait pas pu être élu.



“Si je ne suis pas réélu à cette mandature, je le serai dans trois ans”



Mais grâce à l'effet d'ascenseur, il avait finalement pu y accéder à mi-mandat, au sein du groupe parlementaire Identité et Démocratie. C’est en effet suite à l’élection de Joëlle Mélin lors des élections législatives de 2022, et en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, que le représentant du rassemblement national en Polynésie avait pu être élu député européen.



Au regard des intentions de vote qui placent le RN en tête pour ces élections européennes, et persuadé que cette tendance se confirmera et même s’accentuera aux prochaines législatives prévues en 2027, Eric Minardi y croit. “Je serai réélu ! Si je ne suis pas réélu à cette mandature, je le serai dans les trois ans. Pas mal de députés européens voudront aller dans leurs circonscriptions et je monterai automatiquement”, a-t-il expliqué. Un laps de temps qui lui permettra de “finaliser ses projets immobiliers”.



Cela ne l’empêche pas de faire campagne pour les élections de samedi prochain avec des projets qu’il souhaiterait porter et faire aboutir grâce aux fonds européens, comme notamment la création d'une “université internationale de la mer”. Ou encore en faisant financer par l’Europe une “route traversière entre Faa’a et Taravao qui serait bénéfique pour la population et pour l’économie locale”.