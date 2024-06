Euro-2024: la France débute par une victoire 1-0 contre l'Autriche

Dusseldorf, le 17 juin 2024. La France, qui vise un troisième sacre continental après 1984 et 2000, a réussi son entame de l'Euro-2024, en battant l'Autriche 1 à 0 lundi à Düsseldorf. Les Bleus se sont imposés grâce à un but contre son camp du défenseur autrichien Maximilian Wöber (38e) après un centre de Kylian Mbappé. Ils rejoignent en tête du groupe D les Pays-Bas, vainqueurs de la Pologne (2-1) la veille et qu'ils affronteront vendredi.



