Euro-2024: l'Espagne bat la France 2-1 et se qualifie pour la finale

Paris le 9 juillet 2024. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de l'Euro-2024 de football en battant la France 2-1 mardi à Munich et affrontera dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose mercredi l'Angleterre aux Pays-Bas.



Les Bleus ont ouvert le score dès la 9e minute en inscrivant enfin leur premier but dans le jeu dans cette édition, grâce à une tête de Randal Kolo Muani, servi par Kylian Mbappé. Mais la Roja a renversé le match par une frappe splendide de Lamine Yamal (21e), devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Euro à 16 ans et 362 jours, puis un tir de Dani Olmo dévié par Jules Koundé (25e). Les Bleus ont ouvert le score dès la 9e minute en inscrivant enfin leur premier but dans le jeu dans cette édition, grâce à une tête de Randal Kolo Muani, servi par Kylian Mbappé. Mais la Roja a renversé le match par une frappe splendide de Lamine Yamal (21e), devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Euro à 16 ans et 362 jours, puis un tir de Dani Olmo dévié par Jules Koundé (25e).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 9 Juillet 2024 à 11:57 | Lu 334 fois