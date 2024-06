Euro-2024: des Bleus maladroits tenus en échec par la Pologne

Dortmund le 25 juin 2024. Le retour de Kylian Mbappé après sa fracture du nez n'a pas suffi: toujours aussi peu inspirés face aux cages, les Bleus ont été tenus en échec 1-1 par la Pologne, mardi à Dortmund, pour leur dernier match de la phase de groupes de l'Euro-2024.



Les Bleus, qui ont inscrit leur premier but de la compétition sur un penalty de Kylian Mbappé (55e), n'ont toujours pas marqué dans le jeu, après la courte victoire contre l'Autriche (1-0, c.s.c autrichien) et le nul face aux Pays-Bas (0-0).

Malgré la nette domination française, cette rencontre contre des Polonais déjà éliminés n'a pas permis aux joueurs de Didier Deschamps de se libérer offensivement.

Un masque noir sur le visage, Mbappé, touché au nez face à l'Autriche et qui n'était pas rentré sur le terrain contre les Pays-Bas, s'est longtemps heurté comme ses coéquipiers à un grand Lukasz Skorupski, intraitable dans les cages polonaises.

Il aura fallu un penalty pour une faute grossière sur Dembélé, pour que le futur joueur du Real Madrid débloque son compteur, en prenant - enfin - à défaut Skorupski, battu à contre-pied (56e). En vain: Lewandowski, lui aussi sur penalty, a ramené les Polonais à égalité (79e).

Deuxièmes du groupe D derrière l'Autriche, les Français devront se montrer bien plus inspirés en 8es de finale, où ils affronteront le deuxième d'un groupe E particulièrement indécis, avec quatre équipes toutes à égalité avec 3 points avant la dernière journée (Belgique, Roumanie, Slovaquie ou Ukraine).

Les Bleus ont pourtant bien débuté cette rencontre, multipliant les occasions, sans parvenir à les concrétiser.

Une première frappe de Théo Hernandez, après un débordement de Dembélé, n'a pas réussi à tromper Skorupski (11e); quelques minutes plus tard, Dembélé, servi par un N'Golo Kanté toujours aussi hyperactif, a à son tour échoué à battre le gardien de Bologne (19e).

Mbappé a lui-même longtemps buté contre Skorupski (42e, 45e, 49e, 75e), quand ses tentatives n'ont pas échoué à trouver le cadre.

Le scénario aurait même pu prendre une tout autre tournure à la pause si Lewandoswki, isolé au point de penalty, s'était montré plus précis de la tête (34e), ou si Maignan ne s'était pas montré attentif sur les quelques occasion polonaises.

Plus incisifs en deuxième période, les Bleus ont pu débloquer leur compteur grâce à une faute sur Dembélé, fauché dans la surface par le défenseur polonais Jakub Kiwior, offrant à Mbappé un penalty tiré sans trembler (56e).

Las: une vingtaine de minutes plus tard, un contact d'Upamecano sur Swiderski a permis à Lewandowski de marquer à son tour et en deux temps sur penalty (79e), renvoyant les Bleus à leurs doutes.