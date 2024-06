Euro-2024: Mbappé a aussi fait parler ses pieds... à s'en casser le nez

Düsseldorf, Allemagne | AFP | lundi 17/06/2024 - Kylian Mbappé a été de tous les bons et... mauvais coups lundi contre l'Autriche, provoquant le but contre son camp qui a permis à la France de commencer l'Euro-2024 par une victoire (1-0), mais se fracturant aussi le nez en fin de match, problématique pour la suite.



Le capitaine des Bleus est sorti en toute fin de match à Düsseldorf, le nez en sang après un choc avec le défenseur autrichien Kevin Danso. Et le diagnostic redouté - mais guère surprenant compte tenu des images impressionnantes d'un déplacement visible de la cloison - est tombé après la rencontre: nez cassé.



Et la France du foot de craindre pour sa superstar, dont il s'agira vite de connaître sa capacité à poursuivre la compétition.



En attendant, Mbappé qui n'a toujours pas marqué dans un Euro, a fait basculer le match en passant par... la droite. Et sur une incursion à la 38e minute, un de ses multiples coups de reins, qui ont régulièrement secoué les Rouges, a poussé Maximilian Wöber à marquer de la tête dans son propre but, en se gênant avec son partenaire de la charnière, Danso.



De quoi remplir, même dans la douleur, sa mission sur le terrain, après avoir appelé dimanche "les jeunes à aller voter" car "les extrêmes sont aux portes du pouvoir" en France, avec les élections législatives anticipées (30 juin-7 juillet), "un moment crucial de l'histoire de" France.



"On sera là pour défendre les couleurs de notre pays, essayer de gagner ce premier match", avait-il ensuite promis.



- Deux occasions gâchées -



Brassard au bras, il a sorti les Bleus du piège autrichien, où ils piétinaient un peu, en étant dominateurs mais très maladroits sur leurs nombreuses occasions de but, Mbappé lui-même n'y échappant pas.



Pour sa 80e sélection (47 buts), il a commencé par une envolée côté gauche sur percée de Théo Hernandez et une passe d'Adrien Rabiot, mais le gardien Patrick Pentz a détourné son tir dans le petit filet corner (9e).



Toujours côté gauche, un crochet trop long a fini par lui faire perdre la balle (20e), puis en position axiale, celle qu'il occupait le plus souvent, il a vu sa frappe contrée par Nicolas Seiwald (33e).



Mais puisqu'il est libre d'opérer sur tout le front de l'attaque, le néo-Madrilène s'est décalé côté droit pour provoquer le "csc" autrichien.



Ces flèches venues de partout ont illustré la nouvelle méthode du sélectionneur.



Didier Deschamps "m'a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition", avait expliqué Mbappé.



"Dans ma carrière, j'ai joué aux trois postes de devant et j'ai été performant dans les trois", rappelait-il dans son style affirmé. "La vérité c'est que je suis prêt à jouer n'importe où."



Tout n'était pas parfait contre l'Autriche, il a gâché deux balles de break sur des occasions largement dans ses cordes, en ne réussissant pas à dribbler le gardien (45+1) ou en tirant à côté sur un contre où il arrivait lancé (55e).



- "Prêt à tout" -



"Kyky", pour qui la soirée avait débuté dans un grand sourire, en embrassant sur la pelouse, une heure avant le match, son père Wilfrid Mbappé, consultant pour une chaîne de télévision, n'a donc pas été payé d'un but, malgré des accélérations qui ont fait mal à la défense autrichienne.



En résumé, l'homme aux 44 buts marqués cette saison avec le Paris Saint-Germain a manqué de son habituel instinct de buteur.



Il n'a toujours pas marqué dans cette compétition, après quatre matches à blanc en 2021, où il a fini sur son tir au but repoussé par Yann Sommer contre la Suisse en 8e de finale (3-3, 5 t.a.b. à 4).



Peut-être le capitaine, qui a manqué quatre entraînements collectifs pendant la préparation, n'est-il pas encore à 100% physiquement.



"Le plus important ce n'est pas forcément le physique, c'est le mental. Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner. Je suis prêt à tout et ça c'est le plus important", disait-il la veille.



Mbappé, qui a dit préférer "avoir la tête que les jambes", a montré qu'il les avait.



Reste à espérer pour lui et pour les Bleus que sa fracture du nez ne le sortira pas du tournoi et qu'il retrouvera au passage un peu de flair devant le but.