Euro-2024/France: Mbappé va "mieux", dit Saliba

Paderborn, Allemagne | AFP | mercredi 19/06/2024 - "Bonne nouvelle, ce matin il allait mieux", a dit mercredi William Saliba au sujet de Kylian Mbappé, qui s'est cassé le nez au premier match de l'équipe de France à l'Euro-2024 contre l'Autriche (1-0).



"Quand je l'ai croisé ce matin, il allait mieux", a assuré le défenseur en conférence de presse à Paderborn, camp de base des Bleus.



"Il était parti faire des tests, je n'en sais pas plus", a complété Saliba, titulaire en charnière centrale contre l'Autriche.



Le forfait de Mbappé pour le deuxième match contre les Pays-Bas, vendredi (21h00) à Leipzig, "n'est pas acté", a rappelé Adrien Rabiot.



Mais son éventuelle absence serait "un coup dur", a poursuivi le milieu de terrain, qui a joué les 70 premières minutes contre les Autrichiens.



"C'est un joueur très important pour nous, le capitaine, un leader de cette équipe, forcément ça va peser", a poursuivi Rabiot, "notamment pour les équipes adverses, dans leur manière de préparer les matches".



Mais "on a un groupe expérimenté, on ne va pas se cacher", a insisté le joueur de la Juventus, "je ne suis pas du genre à me plaindre. Quand je vois les gars qu'on a sur le banc, on a largement les moyens de remplacer Kylian".



Interrogé sur la même blessure vécue par son coéquipier à Turin, le gardien Wojciech Szczesny, qui a rejoué cinq jours après une fracture du nez en mars, Rabiot a répondu qu'il ne savait "pas si c'est exactement la même chose que Kylian", mais le gardien de la Pologne, futur adversaire des Bleus au troisième match, "a été opéré le lendemain ou deux jours après et il était disponible le match suivant".



"Est-ce qu'ils ont pris des risques à le faire jouer, c'est une autre question", a poursuivi Rabiot, "mais c'est pour ça que quand on m'a parlé de fracture du nez pour Kylian je me suis dit que ce n'était pas très grave".



Mbappé s'est fracturé du nez à la 85e minute du match contre l'Autriche, lundi à Düsseldorf, en heurtant violemment l'épaule du défenseur Kevin Danso.