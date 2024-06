Euro-2024/France : Griezmann remplaçant contre la Pologne, Barcola titulaire

Dortmund, Allemagne | AFP | mardi 25/06/2024 - Le milieu de l'équipe de France Antoine Griezmann est remplaçant contre la Pologne et le jeune attaquant Bradley Barcola est titularisé pour la première fois à l'Euro-2024, mardi à Dortmund.



Comme prévu, la super star Kylian Mbappé est titulaire après avoir manqué le match précédent pour ménager son nez fracturé, selon la liste officielle publiée par l'UEFA.



"Grizou" (131 sélections, 44 buts) est normalement un titulaire inamovible, dépositaire du jeu des Bleus. Il a inhabituellement manqué deux grosses occasions contre les Pays-Bas (0-0) au match précédent et eu moins de rendement qu'à l'accoutumée. "Sur le plan athlétique, je le connais bien. Il a eu une saison chargée", avait dit Didier Deschamps la veille du match.



Le sélectionneur a également choisi de titulariser pour la première fois le jeune Bradley Barcola, 21 ans et deux sélections, à gauche, plutôt que Marcus Thuram, aligné aux deux premiers matches.



Avec Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé est aligné en pointe pour tenter de marquer enfin et de décrocher la première place du groupe. Les Bleus commencent avec leur capitaine qui a provoqué contre son camp le seul but à leur actif depuis le début du tournoi, contre l'Autriche (1-0). Il s'était ensuite blessé en fin de rencontre et avait manqué le match suivant contre les Pays-Bas.



Déjà qualifiée pour les 8es de finale, la France a conservé la même défense que depuis le début du tournoi: Jules Koundé-Dayot Upamecano-William Saliba-Théo Hernandez.



Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni accompagnent N'Golo Kanté au milieu.



Côté polonais, le sélectionneur Michal Probierz a titularisé sa star Robert Lewandowski, qui avait manqué le premier match et joué seulement la dernière demi-heure du deuxième.



Dans les buts, Lukasz Skorupski remplace l'habituel titulaire Wojciech Szczesny, qui va prendre sa retraite internationale.



Les équipes:



France: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Tchouameni, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Barcola



Sélectionneur: Didier Deschamps



Pologne: Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski - Szymanski, Lewandowski (cap), Urbanski



Sélectionneur: Michal Probierz