Etats-Unis: les compagnies aériennes rappelées à la vigilance après plusieurs incidents

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 22/03/2023 - L'agence qui supervise l'aviation civile américaine (FAA) a émis mercredi un rappel à la sécurité exhortant les compagnies, pilotes et autres personnels aériens à revoir et appliquer les règles existantes après plusieurs incidents.



"Bien que les chiffres globaux ne reflètent pas une augmentation du nombre d'incidents et d'événements, la gravité potentielle de ces événements est préoccupante", souligne la FAA dans son message.



L'agence met notamment en avant un incident à l'aéroport JFK de New York en janvier impliquant un avion au sol "évitant de justesse" un avion prêt à partir et un autre impliquant deux avions proches d'entrer en collision à l'aéroport d'Austin.



Ces récents incidents n'ont pas fait de victimes. Mais ils "démontrent la nécessité de rester vigilants et de veiller à l'atténuation des risques pour la sécurité", estime la FAA.



L'agence souhaite par exemple que tous les membres d'équipage aient la même compréhension des règles visant à s'assurer que les pilotes ne soient pas dérangés pendant les phases de vol critiques.



La FAA appelle aussi tous les employés du secteur à identifier et signaler tous les problèmes potentiels.