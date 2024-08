Essonne: le rappeur Zola en garde à vue pour refus d'obtempérer

Évry, France | AFP | jeudi 29/08/2024 - Le rappeur Zola a été interpellé et placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi après un refus d'obtempérer dans l'Essonne, a indiqué jeudi le parquet d'Evry, sollicité par l'AFP.



Âgé de 24 ans, l'artiste est également mis en cause pour conduite sous stupéfiants, a ajouté le parquet, confirmant une information de CNews.



Jeudi, vers 03h00 du matin à Bondoufle (Essonne), "un équipage de gendarmerie souhaite procéder au contrôle d’un véhicule" sur l'autoroute A6, qui "prend la fuite à très vive allure", a détaillé le parquet.



Selon le groupement de gendarmerie de l'Essonne joint par l'AFP, l'artiste circule alors feux éteints à plus de 200 km/h.



Munis de l'immatriculation du véhicule, les forces de l'ordre se rendent au domicile du rappeur.



Il est interpellé peu après son arrivée. Le dépistage de stupéfiants qu'il effectue se révèle positif.



L'artiste est placé en garde à vue pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.



Ecouté par plus de trois millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, Zola est l'auteur de trois albums, dont le premier sorti en 2020.



Son dernier opus, Frères ennemis, en collaboration avec Koba LaD, autre rappeur essonnien, fait, selon plusieurs médias spécialisés, partie des meilleurs démarrages d'albums de rap en duo.