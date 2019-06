Espagne: funérailles du footballeur Reyes, victime d'un accident polémique

Utrera, Espagne | AFP | lundi 03/06/2019 - Des centaines de personnes ont assisté lundi dans le sud de l'Espagne aux funérailles du footballeur José Antonio Reyes, mort samedi dans un accident de voiture alors qu'il roulait, selon la presse, à plus de 200 km/h.



La cérémonie a eu lieu dans une église d'Utrera (Andalousie), sa ville natale. Le cercueil de l'ex-international espagnol (21 sélections) de 35 ans y était recouvert d'un drapeau du Séville FC, son club formateur, a constaté une photographe de l'AFP.

José Antonio Reyes est mort samedi dans un accident sur l'autoroute reliant Utrera à Séville. Son cousin Jonathan a également perdu la vie et un troisième passager était toujours hospitalisé lundi matin, selon la Garde civile.

Vainqueur à cinq reprises de la Ligue Europa (ex-Coupe de l'UEFA), le joueur achevait sa riche carrière, qui l'a mené entre autres à Arsenal et au Real Madrid, en deuxième division espagnole, à l'UD Extremadura.

Un hommage lui avait été rendu dimanche à Séville, lors d'une veillée funèbre au stade Sanchez-Pizjuan du Séville FC, club où il fit ses débuts comme professionnel à 16 ans.

Selon de premiers éléments de l'enquête publiés dans la presse espagnole, un excès de vitesse aurait causé l'accident mortel.

D'après le journal local Diario de Sevilla, le joueur conduisait à plus de 200 kilomètres/heure au moment de sa sortie de route. Le quotidien sportif Mundo Deportivo, qui cite un document de la Garde civile, assure pour sa part qu'il allait à 237 km/h.

Toujours selon Mundo Deportivo, une crevaison lui aurait fait perdre le contrôle du véhicule.

Interrogée par l'AFP au sujet de ces informations, la Garde civile s'est refusée à tout commentaire.

Le jour de la tragédie, l'ancien international espagnol Santiago Cañizares s'est attiré une volée de critiques en pointant sur Twitter la possible responsabilité du footballeur.

"Circuler en excès de vitesse est une attitude répréhensible. Dans l'accident, il y a eu des victimes en plus du conducteur. Reyes ne mérite pas qu'on lui rende hommage comme un héros", avait écrit l'ex-gardien de la Roja, reconverti en consultant pour des médias espagnols.