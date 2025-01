Escroquerie en ligne aux Philippines: arrestation de 400 étrangers

Manille, Philippines | AFP | mercredi 08/01/2025 - Quelque 400 étrangers, dont de nombreux ressortissants chinois, ont été arrêtés mercredi aux Philippines lors d'un raid "d'ampleur" contre un réseau qui se livrait à des escroqueries via l'internet, a annoncé l'agence nationale de l'immigration.



Les autorités ont fait une descente dans un bâtiment où elles ont trouvé des personnes qui menaient des opérations illégales en ligne destinées à tromper des victimes à l'étranger.



Les arnaques en ligne sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années en Asie. Elles sont souvent menées par des personnes contraintes de promouvoir des investissements en cryptomonnaie ou autres.



"Leurs opérations violaient les lois de l'immigration et posaient des risques importants au public", a expliqué Fortunato Manahan, de la division du renseignement du Bureau de l'immigration, dans un communiqué après le raid.



Le Président Ferdinand Marcos avait annoncé en juillet dernier pour la fin de l'année 2024 l'arrêt des opérations des opérateurs de jeux en ligne (POGO) qui, selon Manille, ont été utilisés comme des couvertures par le crime organisé pour le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent, les fraudes sur l'internet, mais aussi des enlèvements et même des meurtres.



La compagnie visée par le raid de mercredi était sous la surveillance des autorités pour des "activités proche du POGO (...) depuis un moment", a précisé le communiqué.



Les étrangers arrêtés doivent être expulsés, a ajouté le bureau.



Les arnaqueurs en ligne font chaque année des millions de victimes dans le monde auxquelles ils extorquent 64 millions de dollars (62,1 millions d'euros), a estimé en mai 2024 le centre de réflexion United States Institute of Peace, basé à Washington.



Ce secteur emploie un demi-million de personnes, dont 15.000 aux seules Philippines. Elles sont recrutées le plus souvent via les réseaux sociaux et obligées de mener des arnaques. Elles peuvent, dans certains cas, être torturées si elles ne remplissent pas leur quota.