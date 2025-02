Escalade des droits de douane aux Etats-Unis, Trump cible aluminium et acier importés

Washington, États-Unis | AFP | lundi 09/02/2025 - La guerre commerciale promise par Donald Trump doit entrer lundi dans une nouvelle phase avec la mise en place attendue de droits de douanes de 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis.



"J'annoncerai des droits de douane sur l'acier lundi. (...) Tout l'acier arrivant aux Etats-Unis aura 25% de droits de douane", a déclaré le chef de l'Etat dans l'avion présidentiel l'emmenant assister au Super Bowl, la finale de la Ligue professionnelle de football américain.



Le milliardaire républicain a ajouté que le même sort serait réservé à l'aluminium importé. Ces mesures affecteraient beaucoup le Canada, déjà dans la ligne de mire du président américain et qui est le principal fournisseur d'acier et aluminium importé aux Etats-Unis, d'après les chiffres officiels.



Le Brésil, le Mexique et la Corée du Sud sont aussi d'importants fournisseurs d'acier.



Lors de son premier mandat (2017-21), Donald Trump avait déjà imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour protéger l'industrie américaine, confrontée selon lui à une concurrence déloyale en provenance de pays asiatiques et européens.



Donald Trump a aussi affirmé dimanche qu'il annoncerait "mardi ou mercredi" des "droits de douane réciproques", afin d'aligner la taxation des produits entrant aux Etats-Unis sur la manière dont sont taxés les produits américains à l'étranger.



"S'ils nous taxent à 130% et que nous ne les taxons pas, cela ne restera pas comme ça", a-t-il lancé.



"Cela n'affectera pas tous les pays parce que certains imposent les mêmes droits de douane que nous. Mais ceux qui profitent des Etats-Unis se verront rendre la pareille", a-t-il ajouté.



Depuis son investiture le 20 janvier, les droits de douane sont au coeur de la politique économique et diplomatique de Donald Trump: ils sont présentés autant comme un moyen de résorber le déficit commercial des Etats-Unis que d'obtenir des concessions des pays visés.



Avec des réactions variables des partenaires commerciaux des Etats-Unis, entre promesses de ripostes ou tentative d'apaisement.



- L'UE "répliquera" -



Lundi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a assuré que l'Union européenne "répliquera" aux nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump, comme elle l'a fait lors du premier mandat du président américain.



"Il n'y a aucune hésitation quand il s'agit de défendre nos intérêts", a déclaré le ministre sur TF1, ajoutant que la Commission européenne avait un mandat pour agir en ce sens.



L'Union européenne se sait dans la ligne de mire de Donald Trump, qui avait indiqué qu'il prendrait une décision "très bientôt" la concernant. La Commission européenne a annoncé lundi d'avoir reçu "aucune notification" de nouveaux droits de douane.



La perspective de l'escalade n'a pas affolé les marchés financiers lundi, ni en Europe, ni en Asie, qui sont restés très calmes à la veille d'un jour férié à la Bourse de Tokyo, et alors que le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a donné des gages à Donald Trump vendredi lors d'une rencontre à Washington.



Les deux hommes ont notamment annoncé que le groupe japonais Nippon Steel allait investir dans l'aciériste américain U.S. Steel, plutôt que de le racheter comme cela était prévu.



Tokyo s'est aussi engagé à acheter des "quantités record" de gaz naturel (Taïwan s'est dit prêt lundi à faire de même). Les constructeurs Toyota et Isuzu Motors doivent aussi accroître leurs investissements aux Etats-Unis.



Les bourses chinoises ne s'affolaient pas non plus, alors que sont entrées en vigueur lundi les mesures de rétorsions chinoises de surtaxes ciblées de certains produits américains en riposte aux 10% de droits douane additionnels imposés par les Etats-Unis depuis mardi dernier.



Les nouvelles taxes chinoises portent sur 14 milliards de dollars de biens américains, tandis que les droits de douane annoncés par Donald Trump concernent 525 milliards de dollars de biens chinois.



- "Nouvel âge d'or" -



Les exportations du Mexique et du Canada vers les Etats-Unis devaient aussi initialement se voir infliger des droits de douane (de 25%) en dépit d'un accord de libre-échange liant les trois pays d'Amérique du Nord.



Mais Donald Trump, qui reproche à ses deux voisins de ne pas en faire assez pour juguler le trafic de drogue, leur a accordé à la dernière minute un sursis d'un mois, après avoir reçu des engagements sur le renforcement de la sécurité aux frontières.



L'offensive sur les droits de douane a donné lieu à d'autres rebondissements, comme le report d'une taxation sur des colis d'une valeur de moins de 800 dollars venant de Chine, ciblant particulièrement les plateformes Shein et Temu.



Lors d'une interview diffusée dimanche par la chaîne américaine CNN Emmanuel Macron a mis en garde contre les conséquences d'une guerre commerciale qui entraînerait de l'inflation aux Etats-Unis.



Donald Trump et ses équipes, qui ne cessent de promettre un "nouvel âge d'or" pour les Etats-Unis, ont jusqu'ici largement minoré ce risque, alors que la reconquête du pouvoir d'achat était au coeur des aspirations électorales américaines.



Le déficit commercial de la première économie mondiale s'est creusé l'an dernier à près de 920 milliards de dollars.

le Lundi 10 Février 2025