Eruption aux Canaries: une centaine de maisons détruites, 5.500 personnes évacuées

Los Llanos de Aridane, Espagne | AFP | lundi 20/09/2021 - Les coulées de lave crachées par le volcan Cumbre Vieja, entré en éruption dimanche sur l'île espagnole de La Palma aux Canaries, ont entraîné l'évacuation d'environ 5.500 personnes et détruit une centaine de maisons en descendant vers la mer qu'elles devaient atteindre lundi soir.



Selon le gouvernement régional de l'archipel touristique situé au large des côtes du nord-ouest de l'Afrique, un total de 5.500 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption.



"Nous n'avons aucune perte humaine à déplorer (...) et je crois que c'est la meilleure nouvelle", s'est félicité le président de la région, Angel Victor Torres, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, arrivé sur place dimanche soir.



Cette éruption, la première depuis 1971 sur cette île peuplée de près de 85.000 habitants, a en revanche provoqué d'importants dégâts.



Lorena Hernandez Labrador, conseillère municipale à Los Llanos de Aridane, l'un des villages touchés par les coulées de lave, a indiqué à l'AFP qu'une "centaine de maisons" avaient été "détruites dans les communes de Los Llanos, El Paso et Tazacorte".



Les images diffusées par les médias ou circulant sur les réseaux sociaux montraient d'impressionnantes coulées de lave, atteignant jusqu'à une dizaine de mètres de haut, incendiant les arbres sur leur passage, recouvrant des routes et s'engouffrant dans des maisons à travers des fenêtres restées ouvertes.



Le Cumbre Vieja crache des colonnes de fumées atteignant plusieurs centaines de mètres de haut et entre 6.000 et 9.000 tonnes de dioxyde de souffre par jour, selon l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan). Une fumée qui n'a pas entraîné jusqu'ici de fermeture de l'espace aérien.



Interrogé sur la télévision publique, le président de l'autorité locale de La Palma, Mariano Hernández Zapata, a évoqué un paysage de désolation, laissé par des "langues de lave (...) qui engloutissent tout sur leur passage".



Selon l'Involcan, ces coulées - qui ont fait suite à des jets de lave de plusieurs dizaines de mètres de haut - avancent à une vitesse moyenne de 700 mètres par heure à près de 1.000°C.



Elles devaient atteindre la mer lundi vers 20H00 locales (19H00 GMT).



"3 minutes" pour évacuer



Pedro Sanchez, qui devait aller à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies, a retardé son voyage pour se rendre dans l'île dimanche soir afin de suivre les opérations d'évacuation mobilisant des centaines de membres de la police et de l'armée.



"La nuit a été longue" et "les jours qui viennent vont être longs" également pour les personnes affectées, a-t-il dit, en leur promettant qu'elles ne "souffriraient pas économiquement" grâce à la "solidarité" de l'ensemble du pays.



Agée de 27 ans, Angie Chaux, qui vit à quelques kilomètres du volcan à Los Llanos de Aridane, a indiqué à l'AFP avoir eu "trois minutes" pour évacuer son domicile, à 04H30 du matin, avec son mari et son enfant de trois ans.



"Nous n'étions pas à la maison" au moment de l'éruption mais "nous avons voulu revenir et la route était fermée. La police nous a laissé passer mais nous a dit +vous avez 3 minutes+" pour évacuer "avec le sac à dos d'urgence" que les autorités avaient demandé aux habitants de préparer, a-t-elle raconté.



Noelia Garcia, la maire de cette commune, a indiqué ressentir "de l'impuissance et de la rage" face à cette catastrophe.



"C'est la nature" mais "nous sommes inquiets pour les plantations de bananes et d'avocats, qui ont souffert, et pour le futur économique de l'île", a-t-elle expliqué à l'AFP.



"Plusieurs semaines"



Le volcan Cumbre Vieja se trouvait sous haute surveillance depuis une semaine en raison d'un énorme regain d'activité sismique. Selon Angel Victor Torres, il contiendrait entre 17 et 20 millions de mètres cubes de magma.



D'après le coordinateur scientifique de l'Involcan, Nemesio Perez, l'activité du volcan pourrait durer "plusieurs semaines voire quelques mois", en raison de la présence d'une seconde poche de magma située à 20 ou 30 kilomètres de profondeur.



D'origine volcanique, l'archipel des Canaries avait connu sa dernière éruption en 2011, sous-marine cette fois, au niveau de l'île d'El Hierro.