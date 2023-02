Éric Spitz évoque les défis écologiques à Rangiroa

Tahiti, le 22 février 2023 – Éric Spitz s'est rendu à Rangiroa mardi dans le cadre de sa première visite officielle sur l’atoll. Le haut-commissaire a notamment évoqué les “lourds défis environnementaux que l'île doit affronter”.



Après Tubuai la semaine dernière, Éric Spitz a effectué mardi sa première visite officielle à Rangiroa. Accompagné d'Arnaud Benoit, chef de la subdivision administrative des Tuamotu-Gambier et de Terii Seaman, administrateur Pays de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier, le haut-commissaire a été accueilli par le maire de l'île, Tahuhu Maraeura. Dès son arrivée sur Rangiroa, la délégation a pu assister à la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs. Lors de l’allocution qui a suivi, le haut-commissaire Éric Spitz a rappelé les “lourds défis environnementaux que l'île doit affronter, tels que les besoins en eau douce, et la gestion des déchets industriels et ménagers”. Le haut-commissaire a, ce faisant, également rappelé qu’en matière d’aides en faveur de cette municipalité phare des Tuamotu “l’État a déjà engagé avec ses différents instruments financiers près de 700 millions de Fcfp au bénéfice de la commune et de ses quatre atolls, soit plus de 14 projets en cours en matière d'abris de survie, en rénovation d'équipements municipaux, en construction de routes ou en production d'électricité photovoltaïque”.



Le représentant de l’État a ensuite participé à une réunion de travail en présence des élus afin d'évoquer les projets communaux en cours ou à venir. Éric Spitz et sa délégation se sont ensuite rendus au vignoble de l'île avant de clôturer cette mission officielle à Rangiroa par une visite du centre de tri des déchets de la commune et du gymnase d'Avatoru.