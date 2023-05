Equateur: plus 64 tonnes de drogues saisies en quatre mois

Quito, Equateur | AFP | mardi 02/05/2023 - L'Equateur, confronté à une vague de violences sans précédent liée au narcotrafic, a saisi plus de 64 tonnes de drogue entre janvier et avril, a annoncé la police mardi.



"En avril, 995 personnes ont été arrêtées pour des affaires de drogue, et 18,5 tonnes" de drogues ont été saisies, a déclaré à la presse le général de police Pablo Ramirez, directeur national anti-drogue.



Au total, 64,6 tonnes de drogue ont été saisies jusqu'à présent cette année, et 4.099 personnes interpellées pour narcotrafic, a précisé ce responsable.



Les autorités incluent tous types de drogues (marijuana, cocaïne et autres) dans les saisies effectuées, la majorité étant de la cocaïne.



La saisie la plus récente, 1,9 tonne de cocaïne, était dissimulée dans une cargaison de bananes qui allait quitter le port de Guayaquil (sud-ouest) à destination de la Suède.



Selon les autorités, plus de 200 tonnes ont été saisies en 2022, et 210 tonnes en 2021, un record.



Sur la côte Pacifique, Guayaquil est l'une des villes les plus durement touchées par le trafic de drogue et les violences.



Au moins 18 personnes y ont été tuées cette fin de semaine, a rapporté la presse locale. Samedi notamment, des assaillants non-identifiés ont ouvert le feu sur des personnes regardant un match de foot à la télé, faisant dix morts.



Le 11 avril, dans la province d'Esmeraldas, dans le nord-ouest du pays, une trentaine d'hommes armés ont ouvert le feu sur des habitants, faisant neuf morts. Selon les autorités, les victimes étaient sous la protection d'un groupe criminel et auraient été attaquées par un groupe rival.



Dans les prisons du pays, les affrontements entre détenus ont fait plus de 420 morts depuis 2021, tandis qu'à l'extérieur des prisons, le taux d'homicides a presque doublé entre 2021 et 2022, passant de 14 à 25 pour 100.000 habitants, selon les autorités.



Cette explosion de violence a conduit le gouvernement à imposer l'état d'urgence dans les provinces et les villes les plus touchées, dans les zones côtières de Santa Elena, Los Rios et Esmeraldas, de même que dans les villes de Guayaquil, Duran et Samborondon.



Le président Guillermo Lasso a déclaré "terroristes" les groupes criminels, permettant aux forces armées de patrouiller dans les rues aux côtés de la police.

