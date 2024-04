Enviropol organise et gagne la Coupe de l’environnement

Tahiti, le 28 avril 2024 - La 16e édition de la Coupe de l’environnement, course de V6 en semi-marathon, a été organisée samedi matin par Enviropol Va’a. Les rameurs du club organisateur se sont illustrés en remportant la course reine, celle de la catégorie Seniors qui s’est déroulée entre Aorai Tini Hau et le Motu Martin sur 22 km.



Soixante-dix-huit équipages ont participé à la Coupe de l’environnement toutes catégories confondues, samedi. Un rendez-vous sportif annuel est également baptisé Mémorial Daniel Holman par le club organisateur, en souvenir d’un collaborateur d’Enviropol décédé en 2015. La participation était samedi, à Aorai Tini Hau,sensiblement équivalente à celle de ces dernières, bien qu’un autre mémorial se tenait à la même heure à Bora Bora, celui du regretté Kevin Kouider décédé pendant la Hawaiki Nui Va’a 2023.



Pour la coupe de l’environnement, huit catégories étaient en lice samedi matin au départ de la plage du Taaone, certaines s’élançant sur un parcours de 16 km entre Aorai Tini Hau et la Pointe Vénus, les autres poussant jusqu’au Motu Martin pour couvrir 22 km. Le beau temps était de la partie, mais les conditions de mer étaient calmes et ce n’est qu’aux alentours du Motu Martin, où le vent et la houle étaient plus soutenus, que les rameurs ont pu profiter de zones de surf dans la partie retour vers la ligne d’arrivée. La Coupe de l’environnement, c’est la deuxième des huit étapes du championnat de Tahiti de V6 marathon 2024. Un championnat ouvert le samedi précédent avec la To’a Va’a du côté de Papeari. Les ténors du va’a local en V6 ne participent pas, ou peu, au championnat de Tahiti de marathon. Cela permet à des clubs moins prestigieux mais tout de même performants à haut niveau de jouer les premiers rôles.



Manihi Va’a, Enviropol et Rimatara Va’a s’inscrivaient ainsi parmi les favoris en Seniors samedi, ce trio ayant déjà animé la To’a Va’a le samedi précédent. Ce fut encore ce week-end à l’exception, toutefois, de Manihi Va’a pourtant deuxième le samedi précédent ; mais le club n’a pu suivre le rythme des meilleurs, ce week-end. Enviropol Va’a et Rimatara Va’a ont été à la bagarre sur une grande partie du parcours. Hinaraurea n’était pas loin, Arue Va’a candidat potentiel au podium concédant en revanche de plus en plus de retard au fil du parcours.

Passe de deux pour Enviropol



Dans la dernière partie de course, Enviropol a su se dégager peu à peu de la menace de Rimatara et passer la ligne d’arrivée en vainqueur à la plage du Taaone avec un chrono de 1 h 25’ 50’’. Enviropol réalise ainsi le doublé après s’être déjà imposé à la To’a Va’a. En troisième place, lors de cette même course, Rimatara Va’a gagne une place sur le podium en terminant deuxième à 27 secondes du vainqueur. Hinaraurea complète le tiercé de tête en 1 h 26’ 59’’. Ihilani Va’a en Open dames et Toatai va’a en Vétérans 50 ans ont également réalisé un doublé To’a Va’a/Coupe de l’environnement. Figurent aussi au palmarès de l’épreuve samedi, Vini Va’a en Entreprises, Team OPT en Juniors, Fare Ihi en Mixtes (catégorie qui a enregistré la participation de quatre équipages hawaïens), Hinaraurea en Vétéran 40 ans et Team ADT en Vétérans 60 ans. Ako, le responsable du comité organisateur de l’événement a tiré un bilan positif de la journée : “On est bien rôdé au niveau de l’organisation car il s’agissait aujourd’hui de la 16e édition. On a parfois atteint les 100 participants mais nous sommes satisfaits de la participation cette année avec près de 80 va’a en course. Il y avait aussi au même moment le Mémorial Kevin Kouider à Bora Bora mais ça n’a pas vraiment joué sur notre participation car notre course n’a pas vocation à attirer toute l’élite du va’a local. C’est d’abord un rendez-vous ludique mais ceux qui y participent se donnent quand même à fond. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour l’organisation et à féliciter le groupe hawaïen qui est venu à Tahiti pour participer à notre course et qui a engagé quatre équipes en catégorie mixtes.”



Deux rendez-vous de V1 et V6 marathon sont théoriquement programmés ce mercredi 1er mai à Faa’a et au Taaone qui accueillera aussi samedi et dimanche prochain le Championnats de Polynésie de vitesse.

Résultats # Club Tps

Seniors (22 km)

1 Enviropol Va’a 1 h 25’ 50’’

2 Rimatara Va’a 1 h 26’ 17’’

3 Hinaraurea 1 h 26’ 59’’

4 Arue Va’a A 1 h 28’ 54’’

5 Tuaiva Nui 1 h 29’ 40’’

6 Mahina Hoe 1 h 30’ 51’’

7 Rautere 1 h 31’ 00’’

8 Manihi Va’a 1 h 31’ 17’’

9 Air Tahiti Nui 1 h 34’ 11’’

10 Arue Va’a B 1 h 34’ 29’’

Entreprises (22 km)

1 Vini Va’a 1 h 29’ 54’’

2 Enviropol Va’a 1 h 30’ 45’’

3 Ifremer Are Va’a 1 h 31’ 20’’

Juniors garçons (22 km)

1 Team OPT 1 h 33’ 04’’

2 EDT Va’a 1 h 35’ 39’’

Mixte (16 km)

1 Fare Ihi 1 h 12’ 17’’

2 Ihilani Va’a 1 h 14’ 02’’

3 Air Tahiti Nui 1 h 15’ 50’’

Open dames (16 km)

1 Ihilani Va’a 1 h 18’ 15’’

2 Ruahatu 1 h 20’ 55’’

3 Varu Rea Va’a 1 h 22’ 37’’

Vétérans hommes 40 ans (22 km)

1 Hinaraurea 1 h 30’ 05’’

2 Ifremer Are Va’a 1 h 33’ 03’’

3 Banque Polynésie 1 h 33’ 57’’

Vétérans hommes 50 ans (22 km)

1 Toa Tai Va’a 1 h 33’ 49

2 Mata Are Va’a 1 h 35’ 57’’

3 Air Tahiti Nui 1 h 36’ 48’’

Vétérans hommes 60 ans (16 km)

1 Team ADT 1 h 16’ 47’’

2 Tahitian Paddle 1 h 22’ 29’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Avril 2024 à 10:12 | Lu 253 fois