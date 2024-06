Entre nouveaux programmes et streaming, la rentrée de TF1 s'annonce chargée

Paris, France | AFP | jeudi 27/06/2024 - Première série de Patrick Bruel, nouveau jeu de Laurent Ruquier, adaptation du manga "Cat's Eyes": dévoilée jeudi, la saison prochaine sera chargée pour TF1, qui mise sur la bascule de la télé traditionnelle vers le streaming pour doper ses audiences.



Selon la grille de rentrée présentée au siège du groupe TF1, Bruel incarnera un expert israélien du renseignement dans "Menace imminente", thriller adapté d'un roman du directeur du journal Libération, Dov Alfon.



Autre nouvelle série, la comédie "Le daron", dans laquelle Didier Bourdon jouera un avocat truculent et macho en butte à une jeune collègue féministe. L'ancien membre des Inconnus est auréolé de deux cartons au cinéma ces derniers mois, "Chasse gardée" et "Cocorico".



"Ce sont deux grandes stars populaires qui vont incarner des personnages dans des séries sur TF1", s'est félicité Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1.



Comme à l'habitude pour les grilles de télé, les dates de diffusion ne sont pas précisées à l'avance.



Nolwenn Leroy en vedette



TF1 a annoncé d'autres nouveautés rayon fiction. Parmi elles, "Flashback", où une policière (Constance Gay) remonte le temps jusque dans les années 90 pour faire équipe avec son père (Michaël Youn), qu'elle découvre loin de l'image idéalisée qu'elle s'en faisait.



"Flashback" est produite par la même équipe que la série phénomène "HPI" avec Audrey Fleurot, dont la suite de la saison 4 passera en septembre.



Parmi les nouvelles fictions très attendues figure aussi "Brocéliande", avec la chanteuse Nolwenn Leroy, construite sur le modèle des sagas de l'été des années 90 mais diffusée en septembre.



Autre carton espéré, l'adaptation en série du dessin animé culte des années 80 "Cat's Eyes", sur trois soeurs cambrioleuses. Elle a été annoncée de longue date et TF1 en a présenté jeudi les premières images, qui promettent beaucoup d'action et des décors somptueux.



Côté divertissement, la chaîne proposera plusieurs nouveaux jeux, dont "Projet H", présenté par Laurent Ruquier. Ce dernier fait son retour à la télé après une expérience sur BFMTV qui a tourné court fin 2023. Dans ce "Cluedo géant", 12 célébrités seront reçues dans un manoir et devront découvrir l'identité d'une treizième qui les y a invitées.



Outre son vaisseau amiral TF1, le groupe comprend la chaîne info LCI, TMC (avec l'émission "Quotidien"), TFX et TF1 Séries Films.



"Cercle vertueux"



En introduction de la présentation, Ara Aprikian, numéro 2 du groupe dirigé par Rodolphe Belmer, s'est félicité du "succès" de la nouvelle plateforme de streaming (télévision à la demande) TF1+, lancée en janvier.



Selon le groupe, le streaming augmente notablement ses audiences, avec un niveau au plus haut depuis 2021. L'enjeu est d'importance à un moment où les jeunes se détournent de la télé traditionnelle au profit des réseaux sociaux et des plateformes type Netflix.



"Désormais, 19% de l'audience de la chaîne sont portés par notre offre streaming sur les moins de 50 ans", contre 10% en mai, a assuré Florence Blum, directrice du marketing des contenus antennes et streaming.



"La coexistence" de la diffusion traditionnelle en direct et du streaming "décuple nos forces", a renchéri M. Aprikian, en parlant d'un "cercle vertueux".



Le groupe a cité en exemple le lancement mi-mai de la saison 4 de "HPI". Lors de sa diffusion à la télé, l'épisode a réuni 7,7 millions de téléspectateurs. Le total est ensuite monté à 9,7 millions en ajoutant le replay pendant la semaine qui a suivi la diffusion.



Et depuis, ce total a encore augmenté pour atteindre 12 millions de téléspectateurs, puisque TF1+ propose des contenus disponibles beaucoup plus longtemps qu'auparavant (anciennes saisons, films etc.).



"Le fait que les programmes soient disponibles tout le temps crée de nouveaux cycles de consommation", a souligné Florence Blum.

le Vendredi 28 Juin 2024 à 03:48 | Lu 94 fois