Enterré 7 heures, un nouveau-né brésilien survit

Sao Paulo, Brésil | AFP | jeudi 07/06/2018 - Un nouveau-né d'une tribu indienne du Brésil a survécu après avoir été enterré sept heures durant par sa famille, ont annoncé jeudi les autorités locales après le sauvetage.



Une infirmière a alerté la police après avoir vu que ce bébé de sexe féminin avait été enterré peu après sa naissance, dans le parc national du Xingu, où vivent de nombreuses tribus autochtones, dans l'Etat du Mato Grosso (ouest).

Les autorités ont rendu publique une vidéo montrant des policiers creusant dans le sable pendant la nuit pour déterrer le nouveau-né, dont le cordon ombilical était encore attaché au corps.

L'arrière grand-mère du bébé, membre de la tribu Kamayura, a été interpellée, a indiqué à l'AFP le procureur Paulo Roberto do Prado.

"Nous avons ouvert une enquête pour établir s'il s'agit d'un infanticide où si elle pensait que le bébé était mort-né", a-t-il expliqué.

Malgré les sept heures passées sous terre, "l'enfant se porte bien", a ajouté le procureur.

Le bébé a été amené à Cuiaba, capitale de l'Etat de Mato Grosso, pour être hospitalisé dans une unité de soins intensifs pour nouveaux-nés.

Les enquêteurs ont interrogé d'autres membres de la famille, avec un anthropologue, un psychologue et des représentants de la Funai, organisme public chargé des tribus indiennes.

Selon le procureur, ils cherchaient à établir si cette affaire était liée à des coutumes autochtones.

La famille a expliqué à la police que le bébé était tombé sur la tête après que sa mère a accouché dans les toilettes, mais les autorités mettent en doute cette version.

"Comme le père refuse de reconnaître l'enfant et la mère est âgée de seulement 15 ans, nous soupçonnons qu'ils aient pu tenter de tuer le nouveau-né", a affirmé la police locale dans un communiqué.