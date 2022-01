Enquête sur des indemnités: le maire de Cholet placé en garde à vue

Rennes, France | AFP | mardi 11/01/2022 - Le maire de Cholet Gilles Bourdouleix (divers droite), 61 ans, a été placé mardi matin en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur les indemnités des élus tandis que la mairie a été perquisitionnée, a-t-on appris auprès du parquet d'Angers.



"Gilles Bourdouleix, le directeur général des services et la directrice générale adjointe sont en garde à vue depuis ce matin dans le dossier des indemnités", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard, confirmant une information des médias locaux.



"On est retourné en perquisition à la mairie de Cholet, il y avait déjà eu une perquisition le 18 août, il nous manquait quelques éléments", a ajouté le magistrat.



Trois enquêtes préliminaires, confiées à la police judiciaire d'Angers, ont été ouvertes l'an passé concernant la mairie de Cholet pour prise illégale d'intérêt, concussion, infractions à la règlementation sur les armes et faux et usages de faux.



Deux enquêtes ont été lancées au premier trimestre 2021. Une première pour usage irrégulier des armes pendant une période dans la police municipale de Cholet et une deuxième pour un appel d'offres concernant la salle des fêtes de Cholet, en 2020, avait indiqué le parquet d'Angers à l'AFP.



La troisième enquête concerne elle des soupçons de concussion (perception illicite d'argent par un fonctionnaire) et est liée à une plainte de l'association anti-corruption Anticor, déposée avant l'été, concernant "le calcul des indemnités des élus depuis 2008", avait indiqué le parquet d'Angers.



Selon la plainte d'Anticor, il y aurait eu "trois millions d'euros de trop-perçu depuis 12 ans".



Gilles Bourdouleix est maire de Cholet (53.000 habitants) depuis 1995.