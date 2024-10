Enlèvement de Santiago à Paris: les parents maintenus en détention à Amsterdam

Amsterdam, Pays-Bas | AFP | lundi 28/10/2024 - Les parents de Santiago, bébé né grand prématuré à Paris et retrouvé dans un hôtel d'Amsterdam vendredi, sont maintenus en détention provisoire à Amsterdam en vue d'une extradition, a décidé lundi un juge néerlandais.



"L'homme et la femme arrêtés dans un hôtel du centre d'Amsterdam dans la nuit du vendredi au samedi 25 octobre ont été présentés cet après-midi au juge d'instruction. Le juge d'instruction les a placés en détention provisoire", indique un communiqué du tribunal d'Amsterdam.



Le porte-parole du parquet a précisé que la France demande une remise des deux suspects, et que ces derniers ont opté pour une procédure abrégée.



"Cela signifie que leur affaire sera examinée par la chambre du conseil du tribunal d'Amsterdam dans un délai de 10 jours. Il appartient ensuite à la chambre du conseil d'accepter ou non la procédure abrégée" peut-on lire.



Le porte-parole du parquet d'Amsterdam a précisé ne s'intéresser qu'à la remise des deux suspects, "et non à l'affaire pour laquelle la France souhaiterait que cet homme et cette femme soient remis".



Santiago, grand prématuré, avait été enlevé lundi dernier par ses parents de 23 et 25 ans dans le service de néonatalogie d'un hôpital à Aulnay-sous-Bois, près de Paris.



Le nouveau-né, alors seulement âgé de 17 jours, nécessitait des soins constants en couveuse, étant né avec huit semaines d'avance.



Au terme de quatre jours d'une course contre-la-montre à travers trois pays, la police néerlandaise a arrêté vendredi soir vers 19H00 dans une chambre d'hôtel d'Amsterdam les deux parents avec leur enfant, dont la fragilité faisait craindre pour sa vie en l'absence de prise en charge hospitalière.



"Nous ne faisons aucune annonce sur la manière dont la police néerlandaise a retrouvé les parents", a déclaré le tribunal d'Amsterdam, ajoutant qu'il ne fera aucun commentaire supplémentaire concernant l'affaire.



"Le bébé, qui est en bonne santé, a été transféré à une structure d'accueil", a précisé le communiqué.