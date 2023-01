Énième délit d’un SDF pour retourner en prison

Tahiti le 5 décembre - Un sans-abri a comparu jeudi au tribunal d’instance de Papeete après avoir volé un scooter à Papeete, et engagé une course-poursuite risquée avec les gendarmes. Le quadragénaire en est à sa 24e comparution au palais de justice. Durant son procès, il a adms préférer “retourner en prison”.



Un homme de 44 ans a comparu pour la 24e fois devant le tribunal de Papeete, notamment pour vol, viol, violence… Cette fois, le prévenu a volé un scooter “pour se balader”. Il a emprunté une rue en sens interdit et s’est fait repérer par la police. Un des policiers se blessera en poursuivant le quarantenaire, qui lui aussi s’est éraflé le corps en prenant la fuite.



Alors que les juges lui demandent la raison de cet énième vol, le multirécidiviste fait une triste réponse : “Je veux retourner en prison. Là-bas, j’ai un travail et un toit”, explique le prévenu, abandonné par sa famille et sans domicile fixe. Au total, le quarantenaire a déjà passé 10 années derrière les barreaux. “Quand il sort de prison, il n’a plus de repère et recommet des délits. Malheureusement, il est totalement marginalisé”, explique son avocate. Il sera finalement condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis. Il a écopé aussi de 78 heures de travaux d’intérêt général pour préparer sa réinsertion.