“Enfin on va voir quelque chose de concret”. Le projet de loi sur le cannabis fait son retour à l'assemblée

Tahiti, le 3 juin 2024 - Le projet de loi relatif “à la réglementation du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes (avec un taux de THC de maximum 0,3%)” doit être examiné ce mardi à l'assemblée en Commission de la santé et des solidarités. Un texte de loi qui a le mérite d'exister, mais qui reste “incomplet” pour Karl Anihia, le président de Tahiti Herb Culture.



“Enfin on va voir quelque chose de concret. Je milite depuis dix ans, et c'est bien, car c'est un premier pas. Ce n'est pas parfait, car le texte est encore incomplet, mais on est heureux”, a confié à Tahiti Infos, Karl Anihia, le président de Tahiti Herb Culture. La veille du passage en Commission de la santé et des solidarités du projet de loi du Pays “de réglementation du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes (taux de THC de maximum 0,3%, ndlr)” tant attendu, le président de THC reste donc sur sa faim vis-à-vis de ce texte.



D'autant qu'il nous explique ne pas avoir été consulté ni sollicité lors des auditions de la semaine dernière, contrairement à ce que lui aurait promis le président. “Je vais être présent demain (ce mardi, NDLR) lors de la commission, car j'aimerais entendre les questions des élus”, nous explique-t-il, avant de critiquer le gouvernement. “Au gouvernement, il y a beaucoup d'incompétence et d'incohérence. Ils font l'amalgame sur tout : l'usage récréatif avec le CBD et le thérapeutique...”



CBD et chanvre sous contrôle...



Mais alors, que prévoit réellement ce texte de loi, dont le Cesec s'était déjà emparé en concluant à



Avec cette loi, le Pays ouvre donc la voie au juteux business du CBD, qui pourrait créer une vague d'ouverture de commerces spécialisés au Fenua. “J'ai d'ailleurs une grosse filière française qui m'a déjà contacté et qui souhaite ouvrir des magasins ici”, révèle Karl Anihia.



... Le thérapeutique dans le flou



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 3 Juin 2024 à 16:02 | Lu 314 fois