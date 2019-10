Encore un Polynésien gagnant des 100 millions à My Million

Papeete, le 23 octobre 2019 – La Pacifique des Jeux a annoncé mercredi matin qu’un Polynésien avait une nouvelle fois remporté 100 millions de Fcfp au tirage Euro Millions – My Million. C’est le cinquième vainqueur en Polynésie depuis le lancement du jeu en 2014.



Décidément, la Polynésie semble être une terre particulièrement chanceuse pour les joueurs de l’Euro Millions. Mercredi matin, la Pacifique des Jeux a annoncé dans un communiqué qu’un nouveau joueur du fenua avait vu son code My Million être tiré au sort au tirage Euro Millions du mardi 22 octobre. Le joueur a donc remporté la bagatelle de 100 millions de Fcfp. Il a 60 jours pour se faire connaître au Fare Loto à Papeete. La Pacifique des Jeux précise qu’il s’agit du cinquième gain My Million en Polynésie depuis le lancement du jeu en dévrier 2014.