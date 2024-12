En décembre, le nombre de colis a doublé

Tahiti, le 18 décembre 2024 - Ce mois de décembre, tandis que le flux de colis et courrier explose, Fare Rata a mené plusieurs initiatives solidaires et éducatives. En plus de l’incontournable “Courrier au Père Noël”, des visites pédagogiques et une collecte de jouets ont été organisés.



“On a du volume !”, commente William Vivish, le chef du centre de traitement de courrier de Fare Rata. Le mois de décembre, l’activité augmente, lettres et colis affluent. Les employés du centre de tri et des agences de Tahiti et des îles s’affairent. “On en a un peu moins que les précédentes années, on enregistre pour l’instant une baisse de 10% à peu près, mais on est quand même bien au-delà du flux moyen sur l’année."



Les colis, au nombre de 2 500 à 3 000 par semaine habituellement, passent en décembre à 5 000 ou 6 000. La baisse du chiffre par rapport aux années précédentes pourrait être due à une baisse des commandes et/ou à un retard d’arrivage. “Ils arrivent par avion et en période de fêtes, nous ne sommes pas prioritaires, les denrées alimentaires par exemple passent avant nous.”



Les lettres, quant à elles, sont toujours moins nombreuses. La tendance, accentuée par la dématérialisation générale des services, est à la baisse depuis une quinzaine d’années. La correspondance n’est plus à la mode. “On a perdu plus de 50% du volume depuis les années 2010.”



3 000 lettres au Père Noël attendues



L’opération emblématique de Fare Rata dite “Courrier du Père Noël” a été reconduite cette année. Elle permet à des milliers d’enfants d’envoyer leur lettre au Père Noël. Les équipes du centre de traitement du courrier assurent la réception, le tri mais aussi la réponse à chaque lettre avec une carte postale exclusive. Près de 3 000 courriers sont attendus cette année.



Cette année, pour la première fois, Fare Rata a organisé des visites pédagogiques ainsi qu’une opération solidaire avec Face Polynésie.



La classe de CP de l’école Faraheinui a visité l’agence Fare Rata de Punavai mardi 10 décembre. Les enfants ont pu découvrir le parcours d’une lettre, de l’envoi à la réception et déposer leur propre lettre au Père Noël. L’objectif ? Leur faire découvrir l’univers postal et les sensibiliser à l’importance de la correspondance. Mercredi 11 décembre, une autre classe a pu visiter le centre de traitement du courrier et assister au tri des colis et des courriers qui était assuré par des agents déguisés en lutin pour garantir la magie de l’événement.



Collecte solidaire de Noël



L’opération solidaire, quant à elle, se termine ce mercredi. Fare Rata a invité résidents et agents à déposer des jeux, jouets et vêtements de seconde main en bon état dans l’une des 14 agences de Tahiti. Ils ont été reçus dès le 9 décembre et rassemblés ensuite au centre de traitement du courrier à Faa’a.



La collecte sera récupérée par Face ce 19 décembre et distribuée aux associations de quartiers prioritaires, qui se chargeront de les offrir aux familles en situation précaire. “Cette initiative est l’occasion de mobiliser la population polynésienne autour d’un geste de solidarité”, indique Fare Rata.