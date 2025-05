En Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen veut imposer sa "méthode" pour relancer les discussions

Nouméa, France | AFP | mercredi 28/05/2025 - Marine Le Pen veut proposer aux forces politiques de Nouvelle-Calédonie, où elle a entamé une visite mercredi, une nouvelle "méthode" de pourparlers mettant l'accent sur le développement économique et social de l'archipel plutôt que sur une réforme institutionnelle.



"L'obsession institutionnelle, qui est celle du gouvernement, a un énorme trou dans la raquette qui est le développement économique de l'île", a estimé devant la presse la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.



"La bonne méthode, c'est que l'ensemble des acteurs - que ce soient les acteurs économiques, les chefs d'entreprises, les différents partis politiques - se mettent autour d'une table en se disant +qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ?+", a-t-elle expliqué.





Prix de l'énergie, diversification agricole, avenir de la filière nickel ou encore développement d'une base maritime: réfléchir "à ce que sera la Nouvelle-Calédonie dans 30 ans" est ce qui permettra aux parties prenante de "cheminer ensemble", veut croire Marine Le Pen.



Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a mené en vain début mai trois jours de négociations pour mettre indépendantistes et non-indépendantistes d'accord sur un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie.



"La méthode n'est pas la bonne, c'est la même qui est utilisée depuis 30 ans", a critiqué la cheffe de file du Rassemblement national.



"S'il n'y a pas de développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, s'il n'y a pas un vrai rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie, il n'y aura pas de stabilité institutionnelle", a-t-elle encore martelé.





Mardi, l'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron réunirait indépendantistes et loyalistes à partir de la mi-juin pour relancer un dialogue bloqué après l'échec des récentes négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel, frappé en 2024 par des violences insurrectionnelles.





Marine Le Pen et la délégation du RN, composée notamment du vice-président du parti Louis Aliot, ont prévu de rencontrer l'ensemble des forces politiques. Leur déplacement en Nouvelle-Calédonie s'achèvera vendredi par une réunion publique.