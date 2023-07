En Guadeloupe, les autorités sanitaires alertent sur l'émergence foyers de dengue "à caractère expansif"

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 12/07/2023 - Plus de 425 cas de dengue ont été enregistrés en Guadeloupe depuis janvier 2023, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé (ARS) locale, qui alerte sur une "émergence de foyers" du virus à "caractère expansif" dans l'archipel.



Depuis juin, la maladie, transmise par les moustiques, est présente dans 13 communes guadeloupéenne mais sa recrudescence est constatée depuis novembre 2022, a précisé l'ARS dans un communiqué.



Certains cas ont "occasionné plusieurs passages aux urgences adultes et pédiatriques", ajoute l'organisme de santé.



Selon l'ARS, "l'augmentation régulière du nombre de cas signalés est ainsi constatée chaque semaine depuis avril", avec l'observation d'une "accélération du phénomène ces dernières semaines" avec des "foyers de dengue à caractère expansif".



"Une circulation de la dengue en hausse dans le bassin Caraïbe, des flux de voyageurs autour d'événements importants (festivals divers) et la saison cyclonique sont autant de facteurs pouvant rapidement laisser craindre une propagation de la maladie sur l'ensemble du territoire et une épidémie de dengue", explique l'agence.



Dans son communiqué, l'ARS a rappelé ses recommandations pour éliminer les gîtes de reproduction de moustiques dans les jardins: "vider, renverser, jeter" les récipients pouvant contenir de l'eau et des larves de moustiques.



La dengue est très répandue dans les pays chauds et cause de 100 à 400 millions d'infections chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Ses formes sévères sont rares mais peuvent être mortelles.