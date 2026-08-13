

Emploi: perspectives sombres pour la fin de l'année, avec un chômage à 8,6% (Insee)

Paris, France, le 10 septembre 2026. Le taux de chômage, qui a repassé la barre des 8% pour la première fois depuis cinq ans au début de l'année, devrait continuer à augmenter pour atteindre 8,6% de la population active fin 2026 ce qui freinerait aussi les salaires, prévoit l'Insee jeudi.





"Compte tenu de la quasi-stabilisation de l'emploi, le taux de chômage continuerait d'augmenter, à 8,6% de la population active en fin d'année", explique l'institut de la statistique dans sa nouvelle note de conjoncture.



L'Insee prévoit en effet une légère baisse de l'emploi salarié d'ici la fin de l'année, qui "continuerait de reculer dans le secteur privé, sous l'effet de la poursuite du durcissement des politiques de l’emploi".



L'emploi en alternance, qui s'est fortement développé depuis 2018 mais a subi plusieurs coups de rabot budgétaire depuis 2025 en raison de son coût pour les finances publiques, diminuerait ainsi d'ici la fin de l'année, "avec 44.000 postes d'alternants de moins en six mois".



"Le recul de l'alternance se traduirait par un tassement des taux d'activité des jeunes, avec leur retour progressif vers la formation initiale", soulignent les auteurs.



Les salaires resteraient quant à eux "freinés par la mauvaise passe du marché de l'emploi qui affaiblit le pouvoir de négociation des travailleurs".



"Alors que les salaires réels regagnaient en 2024 et 2025 graduellement les pertes subies pendant la vague inflationniste de 2022 et 2023, ils stagneraient en 2026 et leur niveau de fin d'année demeurerait en deçà de celui de 2021", note encore l'Insee.



Dans le secteur public, "en l'absence de mesures générales de revalorisation", le salaire moyen par tête réel, c'est-à-dire prenant en compte l'inflation, continuerait de reculer en 2026.



L'Insee précise que "plusieurs aléas" entourent ses prévisions, les effets de la canicule sur l'activité du troisième trimestre n'étant pas encore totalement connus et l'intensité et la durée de la guerre au Proche-Orient pouvant également changer la donne.

Rédigé par AFP le Jeudi 10 Septembre 2026 à 08:52 | Lu 111 fois





