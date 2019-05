Emotion et solidarité en N-Calédonie après l'attaque d'un enfant par un requin

Le petit garçon se baignait samedi avec sa soeur dans la marina de Port du Sud, baie de l'Orphelinat à Nouméa, quand il a été attaqué par un requin bouledogue d'environ 3,50 mètres. Il a été rapidement sorti de l'eau par son père, venu à son secours, mais l'enfant a eu la jambe et le bassin gauche dévorés par le squale, devant plusieurs témoins dans cette marina très fréquentée de la capitale calédonienne.Bien qu'il appartienne à une espèce protégée, l'animal, qui continuait de rôder autour des bateaux, a été capturé et euthanasié à la demande de la mairie. Un expert a confirmé que c'est bien lui qui a provoqué les morsures.Depuis le drame, Anthony était placé en coma artificiel au Médipôle de Koutio et lutte contre la mort alors que sa famille se mobilise pour réunir des fonds qui aideront à son rétablissement. "Nous avons une petite lueur d'espoir, les résultats du scanner nous ont annoncé que la colonne vertébrale n'était pas touchée", a indiqué la famille sur Facebook. Selon la page Facebook "Soutien à notre petit Anthony" , Anthony serait sorti du coma mardi matin.Une cagnotte a été mise en ligne sur Leetchi , où le garçon apparait avant l'accident avec ses deux chiens puis allongé sur son lit d'hôpital, rassemble les témoignages de soutien et de solidarité."Les cagnottes serviront à payer la chirurgie, à installer des aménagements pour le petit à la maison, il aura besoin d'une personne à temps complet, il a perdu ses organes génitaux. Je suis une maman seule avec deux enfants, je venais de trouver un CDD", a déclaré émue la mère d'Anthnoy sur la télévision Caledonia, remerciant les Calédoniens.En 24 heures, des dizaines de personnes ont apporté leur contribution.Avec la multiplication des bateaux au mouillage, qui engendrent des rejets organiques, et l'activité humaine, une importante population de requins bouledogues s'est sédentarisée dans les rades de Nouméa, ont expliqué les experts. La baignade est interdite dans toutes les zones portuaires.La dernière attaque en Nouvelle-Calédonie remonte à janvier 2018 lorsqu'un pêcheur sous-marin avait été sévèrement mordu au bras et à l'abdomen par un requin-bouledogue dans le quartier de Nouvilleà Nouméa.