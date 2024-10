Emeutes: budget en forte baisse et coupes massives pour la province Sud de Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | jeudi 24/10/2024 - La province Sud de Nouvelle-Calédonie, la plus peuplée et la plus riche des trois provinces de l'archipel français du Pacifique, a prévu jeudi de bâtir un budget 2025 avec près d'un tiers de recette en moins et des coupes drastiques, après les émeutes qui l'ont touchée.



Selon les projections du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui centralise les recettes fiscales pour le territoire, la baisse de dotation de la province Sud en 2025 sera de près de 150 millions d'euros, soit une diminution de 31% par rapport à 2024 pour un budget total de 470 millions d’euros.



"Les choix qui s'offrent à nous seront soit de faire un budget équilibré pour obtenir 17,8 milliards de francs Pacifique (environ 150 millions d'euros) d'économies, soit d'inscrire une recette de l'Etat que l'on n'aura pas", a déclaré la présidente de la province Sud, la loyaliste Sonia Backès, lors du débat d'orientation budgétaire de la région.



Elle a présenté les coupes imaginées pour équilibrer le prochain budget, qui sera soumis au vote le 5 décembre.



Y figurent la fermeture de l'ensemble des centres médico-sociaux, l'augmentation des effectifs à 30 élèves par classe, la fermeture des internats, la suppression de toutes les bourses, le gel des recrutements sur les postes vacants, la réduction massive des subventions aux associations ou encore la diminution drastique de l'entretien des routes.



Sonia Backès a également souligné le "décalage" entre "les déclarations politiques et les échanges avec Bercy", accusant ce dernier d'être le "fossoyeur de la Nouvelle-Calédonie".



Pour Philippe Michel, président du groupe Calédonie ensemble (loyaliste modéré), "l'utilité de ce débat est surtout d'interpeller gravement l'État de l'effondrement total de la Nouvelle-Calédonie faute d'aide à la hauteur des enjeux".



Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, était en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière pour son premier déplacement depuis sa nomination mais n'a pas annoncé l'aide massive de l'Etat espérée par les élus locaux pour remettre sur pied le territoire, ravagé par les émeutes qui l'ont touché à partir du mois de mai.

