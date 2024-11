Effondrement d'un immeuble en Tanzanie: des personnes toujours coincées sous les décombres

Dar es Salaam, Tanzanie | AFP | lundi 18/11/2024 - Les secouristes tentaient toujours lundi d'extraire des personnes coincées sous les décombres d'un immeuble qui s'est effondré samedi dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam, faisant au moins 16 morts selon un nouveau bilan du gouvernement.



"Les opérations de sauvetage se poursuivent car certaines personnes sont toujours coincées", a déclaré le Premier ministre Kassim Majaliwa lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes.



"Nous communiquons avec certaines des personnes coincées et entendons leurs voix", a-t-il déclaré, ajoutant que 86 personnes avaient été secourues jusqu'à présent et que 16 personnes étaient mortes.



Un précédent bilan fourni dimanche par la présidence faisait état de 13 morts.



Le bâtiment de quatre étages situé à Kariakoo, le marché le plus fréquenté de ce pays d'Afrique de l'Est, s'est écroulé pendant que des clients y faisaient leurs courses.



M. Majaliwa a annoncé la nomination d'une équipe de 19 experts chargés d'inspecter les immeubles de grande hauteur de la région.



Les causes de l'accident ne sont pas connues. Mais des témoins ont déclaré aux médias locaux que les travaux d'agrandissement du marché souterrain avaient débuté vendredi.



Dar es Salam, peuplée de cinq millions d'habitants, est une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Elle vit un boom immobilier frénétique, avec des bâtiments qui sortent de terre très rapidement, souvent au mépris des réglementations.



En 2013, un immeuble de 16 étages s'était effondré, faisant 34 morts.