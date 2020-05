Edouard Fritch réélu à Pirae

Tahiti, le 26 mai 2020 - Le maire sortant de la commune de Pirae, Edouard Fritch, a été réélu mardi pour un troisième mandat. La liste d'adjoints qu'il a proposée a également été retenue pour constituer le conseil municipal de la commune.



Le 15 mars dernier, la liste d'union et d'action communale de Pirae conduite par le maire sortant de Pirae, Edouard Fritch, avait remporté le premier tour des élections municipales avec 68,53% des votes. Mardi, à l'occasion de la cérémonie d'élection du maire et du conseil municipal de la commune qui a eu lieu à la mairie de Pirae, Edouard Fritch a été reconduit pour un troisième mandat à la tête de la municipalité après ceux de 2001-2008 et de 2014-2020. Une élection qui a été remportée avec 28 voix en faveur du tāvana sortant et cinq votes en faveur de Thilda Harehoe.







La liste d'adjoints proposée par le maire a également recueilli 27 votes pour, un bulletin nul et quatre votes blancs. Les neuf adjoints au maire sont donc, dans l'ordre, Abel Temarii, Tiarenui Porlier, Yvonnick Raffin, Lorrain Hunter, Charles Reichart, Eliane Lechene, Jean Chicou, Yvannah Pomare-Tixier et Samuel Moo Sung.