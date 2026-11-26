Paris, le 26 novembre 2026 - Deux mois après les premières révélations de Mediapart sur des écrits antisémites de jeunesse attribués à Jordan Bardella, le site d’investigation et le quotidien Le Monde publient jeudi de nouveaux éléments indiquant que le président du Rassemblement national est bien l’auteur de ces propos remontant à 2013, ce que l’intéressé a de nouveau contesté.



Ces accusations, “je continuerai de les nier”, a réagi jeudi soir sur CNews Jordan Bardella, qui s'estime victime d'un “harcèlement” et d'une volonté de “tenter de (le) mettre à mort socialement (...) et politiquement”. À ce jour, deux plaintes ont déjà été déposées contre Mediapart et contre X par le président du RN, pour diffamation et pour “faux et usage de faux”. Jeudi soir, l'avocat de Jordan Bardella, Me Pascal-Pierre Garbarini, a annoncé qu'il envisageait de déposer “un complément de plainte des mêmes chefs (de qualification juridique NDLR)”, suite aux articles du 26 novembre du Monde et de Mediapart.



Le parti d'extrême droite pensait avoir tourné la page, à force de dénégations et de contre-attaques judiciaires. Mais les accusations d'antisémitisme contre son jeune chef sont aujourd'hui relancées, à la lumière des informations dévoilées par les deux médias. Le Monde a, en effet, eu accès à une conversation Facebook, déjà authentifiée par Mediapart et que le quotidien a obtenue auprès de la même source, en faisant également certifier ce document “complet et non altéré” par un huissier.



“Présenter un constat de commissaire de justice comme une preuve accablante de la culpabilité de mon client relève de l’artifice”, a toutefois taclé Me Garbarini. “La mission du commissaire de justice se limite à des constatations purement matérielles des éléments qui lui sont soumis. Il n’est nullement en mesure d’en authentifier ni l’auteur ni la véracité”, a affirmé le pénaliste.



Dans cette conversation Facebook, on trouvait déjà – fautes d'orthographe incluses – des assertions comme : “Le juif doit dominé les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur”. Mais cette fois-ci d'autres extraits viennent alourdir la barque. Notamment : “Ce sont les sionistes qui sont à la tête des banques, c'est pas pour rien que mister Attali est favorable à un nouvel ordre mondiale avec comme capitale Jérusalem par exemple, tout est lié”. Ou encore : “Je suis anti-sionniste, cad à la fois contre la main mise du sionnisme en France, et à la fois contre les politiques inter/exter d’Israël” – le sionisme étant ici décrit comme “l’avènement du peuple juif, son extension en Israël et la haine du peuple arabe”.



L'auteur des messages, qui se réfère à plusieurs reprises à l'idéologue antisémite et négationniste Alain Soral, affirme en outre que les ministères “les plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts Français” – citant les socialistes alors au pouvoir Laurent Fabius, Pierre Moscovici et Manuel Valls.



“Mentir à la France entière”



Or, plusieurs détails permettent de relier ces propos à l'actuel président du RN. Des messages jusqu'ici non divulgués pour protéger l'identité de la source de Mediapart (et désormais du Monde), un ancien camarade de lycée de Jordan Bardella qui a accepté l'utilisation de ces éléments pour ne “pas le laisser mentir à la France entière”. Certains échanges portent ainsi sur leurs enseignants au sein de l'établissement privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis. D'autres font mention de sa date d'anniversaire, de l'origine de ses parents, ou encore de son engagement passé dans une association d'aide à l'apprentissage du français pour des travailleurs étrangers.



De même que l'évocation d'une adhésion au Front national en 2012, et ce message à l'été 2013 : “Je suis chez Marine Le Pen”. Sans oublier ces publications identiques, à quelques heures d'intervalle sur ce compte Facebook privé et son compte Twitter public, au sujet des “socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain” ou d'Emmanuel Macron “employé de la banque Rotschild” – toujours fautes incluses.



Mais selon les deux médias, le président du RN détient bien la clé de cette affaire : en effet, le compte Facebook incriminé est “désactivé”, et Jordan Bardella disposerait lui-même d'un compte associé à une adresse mail dont il se servait il y a quinze ans - comme l'avait signalé Libération. Une preuve cruciale à portée de clic, sauf que l'intéressé affirme au contraire qu'il n'a “plus accès à (son) compte Facebook” car celui-ci “a été supprimé”.