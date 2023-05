Ecart minime aux Australes

Tahiti, le 30 avril 2023 – Au premier tour, le Tapura de Fréderic Riveta était arrivé en tête dans quatre des cinq communes des Australes. L'écart se réduit encore dans l'archipel avec la liste du Tavini menée par Bruno Flores qui l'emporte dans son fief de Raivavae mais également désormais à Rimatara. Après un écart de 748 voix lors du premier tour, les deux listes ne sont plus séparées que par 367 suffrages au second. Le A here ia porinetia n'a pas réellement pesé sur le scrutin avec moins de 10% des suffrages.