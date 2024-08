Eau potable : le Pays prend conseil auprès de la Polynésienne des Eaux

Tahiti, le 26 août 2024 – Taivini Teai a rencontré ce lundi Didier Vallon, Directeur Outre-mer du groupe Suez Eau, et Mathieu Desetres, directeur général de la PDE. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Pays d'élargir la couverture d'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire.



Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Taivini Teai, a échangé avec les équipes de la Polynésienne des Eaux (PDE), acteur historique du territoire dans le domaine de la fourniture d'eau potable et de l'assainissement des eaux usées.



Il s'agit d'une rencontre importante pour le ministre qui, selon la présidence, espère poursuivre la concertation avec les acteurs du territoire en vue du prochain comité de pilotage de l'eau. Ce comité sera amené à se prononcer sur l'application et la mise à jour de la Politique de l'eau du Pays. "Le Pays vise une couverture étendue de la population en termes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ces rencontres sont essentielles pour ajuster les politiques publiques au plus près des réalités du terrain et répondre aux difficultés identifiées par les différents partenaires assurant la fourniture des services publics."



Durant cette rencontre, Taivini Teai a échangé avec Didier Vallon, Directeur Outre-mer du groupe Suez Eau, et Mathieu Desetres, directeur général de la PDE. Ils ont évoqué, toujours selon la présidence, "les différents dispositifs permettant de fournir en eau potable les îles dépourvues de ressources pérennes, ainsi que les diverses problématiques juridiques et financières limitant les capacités d'investissement des entités participant à la mise en œuvre des missions de services publics de fourniture d'eau et d'assainissement."