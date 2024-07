EDT s’engage avec Face pour la réinsertion de jeunes sans emploi et l’écoresponsabilité

Tahiti, le 25 juillet - EDT s’engage avec Face pour la réinsertion de jeunes sans emploi et l’écoresponsabilité, afin de s’occuper du millier de compteurs récupérés chaque année par EDT.



EDT et le club des entreprises polynésiennes Face ont signé mercredi une convention de partenariat, afin de s’occuper du millier de compteurs récupérés chaque année par EDT dans le cadre du déploiement des compteurs nouvelle génération. Afin de garantir son écoresponsabilité tout en profitant à la réinsertion des jeunes sans emploi, EDT a donc fait appel à Face, qui dispose d’un atelier spécialisé dans le démantèlement de déchets d’équipements électriques et électroniques à Tipaerui.



Les jeunes travaillant dans cet atelier s’occuperont du nettoyage, de la réparation et du test des anciens compteurs. Un moyen également de leur faire regagner confiance en eux en simulant des entretiens avec des chefs d’entreprise et en leur faisant suivre des formations. Dans cet atelier engagé dans la lutte contre l’exclusion, ce sont dix jeunes de 16 à 25 ans qui sont suivis sur une période de dix mois.



le Jeudi 25 Juillet 2024