EDT lance son application mobile

Tahiti, le 17 septembre 2024 - Accessible à tous, gratuite, et dotée d’un accès simplifié et sécurisé, cette application répond aux besoins quotidiens des clients des sociétés EDT, TSE, EDP et EDM en facilitant la gestion de leur consommation d’électricité.





Cette application permettra de faire son auto-relève rapidement, même sans créer de compte, d’accéder à ses factures sur les 12 derniers mois, d’éviter les impayés, et même de payer ses factures ou encore d’ajouter des crédits sur son contrat.

Disponible 24h/24 et 7j/7, l’application permet de gérer ses besoins sans se déplacer, pour un gain de temps considérable. L’application est disponible gratuitement sur les principales plateformes mobiles telles que App Store et Google Play.