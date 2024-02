EDT : deux grands projets hydroélectriques à venir

Tahiti, le 1er février 2024 – Électricité de Tahiti (EDT) souhaite continuer à développer l'hydroélectricité au Fenua. Deux gros projets sont dans les cartons du fournisseur d'électricité, un nouveau barrage dans la vallée de Papeno’o pour remplacer l'existant et une station de transfert d'énergie par pompage (Step). EDT attend le feu vert du Pays pour lancer les travaux.



“L'hydroélectricité doit rester le pilier de l'ENR (énergies renouvelables, NDLR) sur Tahiti”, a assuré à Tahiti Infos Didier Pouzou, le directeur général d'Électricité de Tahiti (EDT), ce jeudi. En effet, après un mois de décembre 2023 record et une année 2022 qui a explosé les compteurs en termes de production hydroélectrique avec plus de 200 GWh de production, l'ancien directeur de la Calédonienne des Eaux, en poste depuis août 2022 au Fenua, l'affirme : “Avec une démarche volontariste de l'hydroélectricité, nous pourrions atteindre 75% d'énergie renouvelable (dans le mix énergétique, NDLR). Tahiti pourrait presque être autosuffisant en énergie, à condition bien sûr d'installer un grand barrage avec une réserve d'eau importante qui viendrait rattraper les mois où les petits barrages, déjà existants, ne sont pas assez alimentés.”



Dans cette optique, Didier Pouzou a dévoilé à Tahiti Infos les deux prochains gros projets que va mener le fournisseur d'électricité dans les mois et les années à venir. Car si des travaux sont continuellement réalisés sur les installations d'EDT déjà en place pour permettre à l'entreprise d'améliorer son productible et de maintenir ses installations en bon état de fonctionnement, EDT souhaite lancer prochainement deux gros projets de chantier.



Step by step



Le premier, nommé “Code 95”, viendra remplacer le barrage actuel dans la vallée de Papeno’o. “Celui existant est à 85 mètres et on voudrait passer à 95 pour avoir plus de hauteur de chute d'eau et donc plus de productible”, nous explique Didier Pouzou. Ce projet ferait gagner une production annuelle de 5 GWh et donc économiser “une centaine de millions de francs, soit un million de litres de gasoil par an”. “C'est un beau projet, qu'on défend. Il pèse 2,4 à 2,5 milliards de francs de travaux. On pourrait pratiquement, à l'échelle du système électrique en entier, l'amortir sur 25 ans”, ajoute le directeur de l'EDT. “On attend le feu vert du Pays, le projet est bouclé depuis longtemps et on peut le démarrer très vite.”



Le second projet qu'EDT souhaite mener dans les années qui viennent est la construction d'une station de transfert d'énergie par pompage (Step). “C'est un système qui permet de créer du stockage quand il y a un excès d'énergie. On remonte l'eau du bas vers le haut, où on la stocke, pour la turbiner au besoin. Au lieu de stocker dans des batteries, on stocke de l'eau en altitude”, nous détaille Didier Pouzou. “Le projet est d'autant plus intéressant car il a une durée de vie de 60 à 70 ans et que les retombées économiques iront à 70% dans le Pays, puisque ça engendrera des constructions de travaux publics, de l'espace vert, de l'aménagement de locaux... Ce n'est pas une batterie qu'on fait venir de Chine ou de Corée du Sud. Ça fera travailler les Polynésiens.”



30 MW d'énergie solaire supplémentaires d'ici la fin de l'année



Outre les projets hydroélectriques à venir, le développement de l'énergie solaire ne sera pas en reste non plus cette année. En effet, quatre fermes solaires vont ouvrir cette année. Deux par EDT, une par le groupe Siu, Mahana O'hiupe, et la dernière par le groupe Moux, nommée Manasolar. “Aujourd'hui, sur l'énergie solaire, il y a 40 MW installés (par des privés, des collectivités ou par EDT, NDLR) mais seulement un peu plus de la moitié est délivrée dans le réseau électrique”, explique Didier Pouzou. “On ne sait pas si c'est de l'autoconsommation ou si les installations sont en panne.”



Les deux fermes solaires d'EDT sont actuellement en attente des batteries et onduleurs, mais devraient être opérationnelles d'ici mi-2024. Elles ajouteront 10 MW, “entièrement dédiés au réseau”. Avec les fermes des groupes Moux et Siu, ce sera même 30 MW au total qui viendront alimenter le réseau électrique. “On parle là d'une économie de 4,5 millions de litres de gasoil à l'année”, conclut Didier Pouzou.

“Il faut en finir avec la légende urbaine qui dit que l'électricité la plus chère du monde est à Tahiti” “Il faut en finir avec la légende urbaine qui dit que l'électricité la plus chère du monde est à Tahiti. C'est faux et c'est même l'opposé”, a expliqué Didier Pouzou à Tahiti Infos. En effet, dans le Pacifique, l'électricité vendue au Fenua est parmi les moins onéreuses (voir encadré “Prix de l'électricité dans le Pacifique”). “C'était peut-être le cas à un moment, mais plus maintenant”, a renchéri le directeur d'EDT.



Par ailleurs, en comparant, avec l'augmentation des prix par rapport à l'Hexagone, les prix au Fenua ne sont pas exorbitants. “En France, entre 2006 et 2024, il y a eu 94% d'augmentation”, indique-t-il. En Polynésie, sur les cinq dernières années, les prix ont augmenté de 20%, en comptant la péréquation. “Sans la péréquation, l'augmentation est seulement de 1,45%.” En effet, il faut savoir qu'un système de solidarité énergétique existe pour soutenir les petites îles vis-à-vis du prix de l'électricité. “Dans la plupart des îles, les factures d'électricité sont payées à plus de 50% par les consommateurs tahitiens. Dans certaines îles, c'est même 65%.”



Pour le directeur d'EDT, une prise de conscience est nécessaire chez les consommateurs. “Il faut comprendre que l'énergie coûte cher. Pourquoi ? Car les énergies primaires coûtent très cher. Notamment le pétrole. Il y a cinq ans, on achetait le litre quelques dizaines de francs, maintenant c'est 95. 77% d'augmentation. On ne peut forcément pas continuer à produire sans impact sur nos tarifs”, explique-t-il, “d'autant plus qu'avec les processus de transition énergétique qui se mettent en place, le cours du pétrole peut rapidement s'envoler”. À titre d'information, EDT consomme actuellement 70 millions de litres de gasoil par an. Fort heureusement pour le consommateur, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) prend en charge une partie des coûts d'EDT, ce qui permet à l'entreprise de ne pas faire flamber ses coûts de production et les factures des usagers.



“Il faut que le prix de l'électricité augmente”



Mais ce lissage artificiel des prix est-il viable pour le Pays, qui doit donc attribuer quasiment 2 milliards de francs au FRPH pour maintenir un prix de l'électricité stable. 2 milliards, que les Polynésiens ne paient pas à travers leur facture. Didier Pouzou souhaiterait, lui, un retour à un tarif normal, qui permette de couvrir leurs frais, sans autant de subventions.



“Il faut que le prix de l'électricité augmente à Tahiti et en Polynésie, c'est nécessaire, car c'est le FRPH qui alimente l'électricité. Il va falloir arrêter l'hémorragie”, estime-t-il. “Cette augmentation est nécessaire pour se recaler à la réalité actuelle et que EDT retrouve son équilibre tarifaire. Avec bien sûr le FRPH qui retrouverait son véritable rôle, celui de tampon, en gérant les variations du prix du gasoil.”



Cependant, bien conscient de la difficulté déjà présente pour les ménages les plus modestes de payer leur facture, EDT aimerait mettre en place un fonds de solidarité et des actions qui permettraient aux foyers les plus démunis de ne pas être impactés par d'éventuelles futures augmentations. À noter également que le développement d'énergie renouvelable est aussi un bon moyen de réduire le coût de l'énergie, puisqu'elle coûte moins cher à produire que l'énergie thermique importée.



Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 1 Février 2024 à 18:23 | Lu 271 fois