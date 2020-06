Du foot au collège de Afareaitu

MOOREA , le 4 juin 2020- Les tests d’entrée à la section sportive du collège de Afareaitu ont eu lieu mercredi. Plusieurs adolescents ont effectué le déplacement pour se faire remarque r auprès des recruteurs. Des dizaines adolescent s de Moorea étaient présents mercredi dans le stade communal de Afareaitu afin de passer l es tests d’entrée pour la section sportive du collège de la commune . Pour être retenus, ces jeunes footballeurs devaient démontrer leurs qualités dans des matchs d’opposition organisés par Pascal Gueydan, professeur coordinateur de la section sportive, et par Mathieu Stabile, cadre technique de la Fédération tahitienne de football. Les élèves sélectionnés intégreront les classes de la sixième à la troisième de la section sportive pour la rentrée scolaire 2020 - 2021 . Une douzaine d’adolescents seront retenus pour chaque niveau de classe. Deux séances de 2 heures par semaine sont prévues pour chaque classe, en plus des cours d’éducation physique et sportive. « L’objectif pour les meilleurs d’entre eux sera de faire en sorte qu’ils s’entrainent dans les meilleures conditions afin qu’ils puissent progresser le mieux possible. Ils auront aussi, dans cette optique, la possibilité de s’entraîner avec leur club et de jouer des matchs. Pour les autres par contre, le but est de leur donner l’occasion de s’épanouir dans ce dispositif et d’avoir l’occasion de jouer au football. Ceux - là ne feront pas forcément parti e de l’é lite du foot polynésien » , explique Pascal Gueydan. Outre les qualités footballistiques, les dossiers scolaires sont aussi pris en compte lors la sélection des élèves . « Ils devront se distinguer aussi bien par leurs résultats scolaires que par leur comportement dans ou en dehors du collège. Ils seront plus suivi que les autres » , prévient Pascal. Chaque candidat sélectionné devra obligatoirement être licencié dans un club appartenant à la Fédération Tahitienne de Football.