"Dry January", le défi "Un mois sans alcool" fait des émules en Polynésie

Papeete, le 8 janvier 2019 - Après les excès des fêtes, un nouveau défi fait fureur actuellement, c'est le" Dry January". Le principe est simple passer tout le mois de janvier sans alcool. Venu du Royaume-Uni, ce défi de plus en plus populaire commence à faire des émules en France, et même en Polynésie.



"J'ai un peu abusé pendant les fêtes, après le réveillon du 31 décembre, je ne me sentais pas très bien. Quand j'ai entendu parler du "Dry January", je me suis dit que cela ferait du bien à mon corps de le faire", explique Manatea qui a débuté il y a quelques jours ce nouveau défi.

Lancé outre-Manche en 2013 par l'association Alcohol Concern, le "Dry January", ou "Janvier Sec", consiste à ne pas boire une goutte d'alcool pendant tout le premier mois de l'année.

En 2018, 4 millions de Britanniques y ont participé et plus de 100 000 se sont inscrits sur le site de l'opération ou ont téléchargé l'application associée, selon l'association, rebaptisée depuis Alcohol Change UK.

Les effets de ce mois d'abstinence se font en effet ressentir sur la consommation d'alcool le reste de l'année, d'après une enquête auprès de 800 participants au "Dry January" de 2018, réalisée par un psychologue de l'université du Sussex en partenariat avec Alcohol Change UK. En août, les personnes interrogées déclaraient boire en moyenne trois jours par semaine, contre environ quatre auparavant, et avoir été ivres deux fois dans le mois, au lieu d'un peu plus de trois fois. Le nombre de doses d'alcool consommées a lui aussi décliné.

88% des participants à l'étude estimaient avoir économisé de l'argent, tandis que 71% affirmaient mieux dormir. Une majorité jugeait aussi avoir plus d'énergie, avoir perdu du poids ou encore avoir une peau de meilleure qualité.