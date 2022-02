Dragon réduit à dix résiste à Pirae, Temanava enchaine face à Pueu

Tahiti, le 18 février 2022 – Deux matchs fous en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, jeudi. Le leader, Dragon, réduit à dix avant la demi-heure a fait plus que résister à Pirae, en menant notamment 3-1 avant de finalement concéder le nul sur le score de 3-3. Un partage des points qui n'arrange pas les orange qui restent à 9 points de leurs adversaires du soir au classement. Dans l'autre rencontre de la soirée, Temanava a signé un troisième succès de suite en championnat après sa victoire arrachée face à Pueu (3-2).



Un choc en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, ce jeudi. Le leader invaincu, Dragon, était opposé à Pirae, troisième au classement et qui pointait avant ce match à neuf points de la première place. Autant dire qu'un nouveau revers des orange, même avec un match en retard par rapport à son adversaire du soir, aurait grandement compliqué leur tache de conquérir un troisième titre consécutif.



Mais les coéquipiers d'Alvin Tehau ont parfaitement débuté la partie. Après le quart d'heure de jeu, l'arbitre a accordé un pénalty à Pirae après une main peu évidente du latéral gauche, Teataura Hauata, dans sa propre surface. Les protestations du capitaine Raimana Li Fung Kuee n'y changeront rien, et Benoit Mathon se chargeait de transformer la sanction et donner l'avantage au double champion en titre (1-0, 23e). Très remonté après cette décision, Teataura Hauata a ensuite perdu ses nerfs, sur une intervention très musclée sur Benoit Mathon. Après avoir déjà écopé d'un carton jaune, l'arbitre n'a pas a hésité à sortir un deuxième jaune et l'exclure de la rencontre (27e). Dragon se retrouvait donc à dix avec encore une heure à jouer.

Les artificiers de Dragon font le boulot Difficile d'imaginer alors un retour de Dragon dans la partie. Et pourtant avant la mi-temps, Rainui Tze-Yu remettait le leader sur de bons rails (1-1, 37e). Puis juste avant la pause le premier artificier de Titioro allait frapper. Sur un coup-franc aux 35 mètres, Yannick Vero a réussit à trouver la lucarne du but de Teva Durot (2-1, 44e) et voilà Dragon qui reprenait l'avantage au tableau d'affichage.



Au retour des vestiaires, Pirae a logiquement eu le contrôle du jeu. Mais une nouvelle fois les orange allaient être punis sur un coup de pied arrêté. A l'heure de jeu, Dragon a obtenu un coup-franc aux abords de la surface orange. Cette fois-ci François s'est chargé d'envoyé le ballon au fond des filets et pour donner un avantage de deux buts à son équipe (3-1, 61e). Le tout à dix contre onze pour Dragon.



Sauf que la réaction de Pirae a été immédiate. Heirauarii Salem a d'abord réduit l'écart (3-2, 63e) avant que Benoit Mathon ne s'offre un doublé pour permettre au double champion en titre d'égaliser (3-3, 73e). Le dernier quart d'heure a été long pour Dragon qui a subi les vagues oranges mais sans pour autant craquer. Un partage des points qui n'arrange pas Pirae qui reste à neuf points de leurs adversaires du soir au classement. De son côté Dragon est toujours invaincu cette saison.

On n'arrête plus Temanava Dans l'autre rencontre de la soirée de jeudi, Temanava a signé son troisième succès de suite en Ligue 1, en disposant de Pueu sur le score de 3-2. Les rouges et noirs de Moorea ont ouvert la marque dès la 10e minute de jeu grâce à Yan Vivi. Puis la rencontre s'est emballée en deuxième période. A peine revenu des vestiaires, Makalu Xowi faisait le break pour Temanava (2-0, 46e).



Sauf que dans la foulée Tehotu Doom (2-1, 52e) puis Franck Papaura (2-2, 54e) allaient remettre Pueu dans le bon sens. Et dans les dix dernières minutes, l'intenable Makalu Xowi a donné un avantage définitif à Temanava (3-2, 81e). Un nouveau succès pour les hommes de Pascal Vahirua qui les place provisoirement à la 7e place du classement.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 18 Février 2022 à 09:06 | Lu 581 fois