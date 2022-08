Donnez votre sang jeudi à la Maison de la culture

Tahiti, le 8 août 2022 – A la veille du week-end de l'Assomption, le centre de transfusion sanguine (CST) informe que son équipe attendra les volontaires qui souhaitent donner leur sang le jeudi 11 août de 8 à 11 h 30 à la salle Muriavai de la Maison de la culture. Pour donner son sang, rappelons qu'il faut avoir plus de 18 ans et moins de 70 ans, ne pas être enceinte ou ne pas avoir accouché six mois avant le don, ne pas avoir eu de fièvre dans les 15 jours précédents et ne pas avoir été tatoué dans les 4 mois précédents. Une pièce d'identité est requise.