Donald Trump personnalité de l'année pour Time, applaudi à la bourse de New York

New York, États-Unis | AFP | jeudi 12/12/2024 - Donald Trump, le président élu pour un deuxième mandat à la tête des Etats-Unis après avoir été condamné par la justice, a été désigné jeudi personnalité de l'année 2024 par le magazine américain Time, une annonce qu'il a célébré à la bourse de New York, où il a été vivement applaudi.



Le républicain, au centre d'un "come-back politique époustouflant", a écrit le magazine, avait déjà reçu cette distinction en 2016, lors de sa première victoire surprise à la présidentielle contre la démocrate et favorite des sondages Hillary Clinton.



"Aujourd'hui, nous assistons à une résurgence du populisme, à une méfiance croissante à l'égard des institutions qui ont défini le siècle dernier et à une érosion de la croyance que les valeurs progressistes mèneront à une vie meilleure pour la plupart des gens. Trump est à la fois l'agent et le bénéficiaire de tout cela", écrit le rédacteur en chef de Time Sam Jacobs.



"Pour avoir mené un retour en force historique, pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre, pour avoir remodelé la présidence américaine et modifié le rôle de l'Amérique dans le monde, Donald Trump est la personnalité de l'année 2024 du magazine Time", ajoute-t-il.



La distinction, accordée par le magazine new-yorkais depuis 1927, est généralement vouée à souligner le poids et l'influence d'une personnalité sur la scène internationale, pas forcément sa popularité ni le soutien du journal américain, dont le palmarès va d'Adolf Hitler en 1938 à la superstar de la pop Taylor Swift en 2023.



L'annonce est accompagnée d'un long reportage autour de Donald Trump se préparant avec ses équipes à retourner à la Maison Blanche, depuis sa luxueuse résidence Mar-a-Lago en Floride.



Dans une interview réalisée le 25 novembre, avant sa rencontre avec les présidents français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame à Paris, le futur président américain se dit "vivement opposé" à l'emploi par l'Ukraine de missiles américains de longue portée en Russie pour faire reculer Moscou.



Alors que les capitales européennes s'inquiètent des intentions de Donald Trump sur le soutien américain, crucial pour l'Ukraine, il promet néanmoins de "ne pas abandonner Kiev".



- Renaissance politique -



Après avoir accusé sans relâche l'administration Biden d'être à l'origine de l'inflation, et promis de faire baisser les prix de l'alimentation durant sa campagne, Donald Trump prévient aussi dans Time que cette tâche sera "très difficile".



Le futur président, réputé très attaché à son image, a pu mettre en scène la distinction de Time lors d'une visite à la Bourse de New York, où il a été chaleureusement applaudi.



Il est apparu avec la une du magazine en décor derrière lui au moment où il a symboliquement sonné la cloche de la bourse. Des "USA ! USA!" similaires à ceux entendus dans ses meetings ont résonné dans la grande salle des marchés.



"Nous allons baisser vos impôts. Nous allons les baisser de manière importante", a-t-il lancé.



En 2017, au début de son premier mandat à la Maison Blanche, le Washington Post avait révélé que de fausses couvertures de Time avantageuses pour le milliardaire républicain décoraient certains de ses golfs aux Etats-Unis.



Personnage hors normes dans l'histoire politique américaine, Donald Trump s'apprête à devenir le président des Etats-Unis le plus âgé de l'histoire à 78 ans. Il fait craindre une politique autoritaire à une partie des Américains, tandis que d'autres se félicitent de ses promesses d'expulser des millions de migrants et de taxer massivement les importations pour protéger l'économie du pays.



Promis à une mort politique certaine après son départ de la Maison Blanche dans le chaos en 2020 et après son inculpation dans plusieurs affaires pénales, dont l'une a abouti à la première condamnation d'un ancien président, Donald Trump a maintenu sa candidature. Après une campagne tendue, qui l'a vu aussi échapper à deux tentatives d'assassinat, dont l'une en plein meeting, il l'a emporté sur Kamala Harris.



Donald Trump a été préféré par Time à une liste de "finalistes" où figuraient justement Kamala Harris, la présidente élue du Mexique Claudia Sheinbaum, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, le patron de Meta Mark Zuckerberg, celui de Tesla et soutien de Donald Trump Elon Musk, le podcasteur numéro un de Spotify Joe Rogan et Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant à Vladimir Poutine Alexeï Navalny mort dans une prison de Sibérie en février 2024.

le Jeudi 12 Décembre 2024 à 07:21 | Lu 72 fois