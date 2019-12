Dix champions sacrés à Fautaua

Teahi Mahaga, champion en - 75 kg :



Ton analyse du combat ?

« Mon adversaire s’était blessé au nez pendant sa demi-finale, donc ma stratégie principale était de viser son nez pour faire remonter sa garde et pouvoir attaquer en bas. Cela fait six mois que je me prépare, trois mois en intensif, je vois que cela a payé, je suis content. C’est un champion qui était en face. Il ne fallait pas le prendre à la légère. Il a un bon palmarès, ce qui m’a un peu déstabilisé, mais j’ai réussi à me motiver pour gagner. C’est une surprise, je suis trop content. »



Il t’a touché au dernier round ?

« Oui, comme je savais que j’avais gagné les trois premiers, je me suis dit que j’allais juste temporiser, sans me faire mettre KO bien sûr ! Je suis satisfait, car c’était un challenge. En demi, je suis tombé contre Uriel qui est connu dans le monde du MMA, du jiu jitsu, de la lutte. Du coup, en demi, je n’étais pas trop en confiance non plus, mais j’ai réussi à gérer. Alors gagner contre des champions, ce n’est que du plus. Je vais bien dormir ce soir ! »