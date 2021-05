Disparition du journaliste et chef d'édition de TNTV Florent Collet

Tahiti, le 16 mai 2021 - Le journaliste et chef d'édition de Tahiti Nui télévision, Florent Collet, est décédé samedi à l'âge de 42 ans.



Journaliste et chef d'édition de la chaîne Tahiti Nui télévision, Florent Collet est décédé samedi à l'âge de 42 ans. Arrivé à TNTV en 2001, il avait rejoint la rédaction de La Dépêche de Tahiti en 2010, notamment au poste de chroniqueur judiciaire ces dernières années, avant de retourner à TNTV en mars dernier comme chef d'édition. Professionnel très apprécié par ses pairs, sa disparition a suscité de très nombreux messages de condoléances et de soutien à ses proches. La présidence a également diffusé un communiqué samedi soir, disant sa "stupéfaction" devant cette triste nouvelle et saluant un "personnage sympathique, toujours professionnel, qui savait aussi faire preuve d’un humour parfois décapant". Pour la présidence, cette disparition a créé la "sidération" à TNTV, "déjà frappée par la disparition récente de deux autres de ses journalistes".