Disparition d'un petit avion avec quatre Français à bord entre la Martinique et la Dominique

Fort-de-France, France | AFP | lundi 27/01/2025 - Un avion de tourisme qui faisait la liaison entre la Martinique et l'île voisine de la Dominique avec quatre personnes à bord a disparu dimanche après-midi, a annoncé lundi la préfecture de l'île antillaise, précisant que les recherches se poursuivaient.



"Un avion de tourisme de type Cessna a disparu ce dimanche 26 janvier après son décollage de la Dominique en début d'après-midi. Les quatre ressortissants français dont le pilote étaient partis dans la matinée de l'aéroclub privé du Lamentin", près de Fort-de-France, a indiqué la préfecture dans un communiqué.



Selon la même source, "l'avion, disparu aux environs de 14H00 (19H00 à Paris), assurait la liaison retour entre la Dominique et la Martinique".



"Dès le lancement des recherches, la France a mis à contribution un hélicoptère et se tient prête à répondre à toute demande complémentaire des autorités dominicaines", précise la préfecture.



En février 2020, un petit aéronef se rendant en Guadeloupe avait chuté en mer quelques instants après son décollage de l'aéroport Douglas–Charles, sur la côte est de la Dominique. Les quatre occupants français, membres d'une même famille, n'ont jamais été retrouvés.



En avril 2019, un autre avion parti cette fois de la Martinique s'était écrasé à proximité du même aéroport. Le pilote, seul à bord, était décédé.



En décembre 2023, cinq personnes avaient été tuées dans le crash de leur petit avion en Guadeloupe alors qu'elles étaient en route vers Marie-Galante pour une mission d'inspection des installations de la fibre optique dans ces îles.

le Lundi 27 Janvier 2025 à 06:43 | Lu 176 fois